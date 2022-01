Tania asegura que no se acostó con Stiven porque «no se le levantaba» y Sandra Barneda estalla

El último debate de La isla de las tentaciones, emitido este martes, dejó a la audiencia sin palabras. Tania, sobrepasada por la presión, confesó que sí que había tenido algo más con Stiven, a pesar de que lo había negado en el reencuentro. «Yo mentí, él y yo sí que nos besamos. Pero solo nos besamos», reconoció la joven en plató. Pero Stiven mantenía que también se habían acostado, algo que la canaria no estaba dispuesta a reconocer. «No nos pudimos acostar porque no se te levantaba», aseguró ante la sorpresa de todos.

Estas palabras molestaron mucho a Sandra Barneda, que se vio obligada a dar una lección a la concursante: «Al final lo que yo creo que se ha aclarado es que ellos dos estuvieron juntos. Se te levante o no, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué más te da? Si no se te levanta es que no hubo penetración, pero pudo haber muchas otras cosas. Al final eso es acostarse con alguien». Un discurso que ha sido muy aplaudido en las redes sociales.

Tras la publicidad, Tania intentó justificarse con su pareja: «Tengo mucha presión, Ale. Nunca he querido hacerte daño. Cuando salí de la isla estaba confundida, no sabía si quería estar contigo y me dejé llevar. Si no te lo reconocí es porque me di cuenta de que no estaba preparada para perderte». Esta nueva actitud de la joven, muy diferente a la que mostró en República Dominicana, no ha gustado nada a los usuarios de Twitter, que han criticado duramente su comportamiento.

-Rosario a Tania: «Ya como amiga te digo…»

-Tania: «Sí, sí, es tu momento.» Menuda prepotente. Tania se está comportando de manera lamentable. #TentacionesDBT12 pic.twitter.com/cKfCmBO7un — WONDER ARAN 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜🔻 (@tzantzi) January 25, 2022

Yo viendo como Tania por fin saca su verdadera cara #TentacionesDBT12 pic.twitter.com/uqt913kUGq — Ele Na (@Elenitanc) January 25, 2022

Tania llorando ahora después de haber dejado a Stiven de picha floja y mentiroso, atacar a su «amiga» Rosario y dejar de mentiroso a Suso #TentacionesDBT12 pic.twitter.com/fP4lvW19CM — paula (@salseossiempre) January 25, 2022

la manera en la que tania ha pasado de ser mi favorita durante toda la edición a ser una de las que peor me cae???? #TentacionesDBT12 pic.twitter.com/5fa6GILuA1 — alexia (@justmiriamr) January 25, 2022

Tania: solo nos besamos Tania a los dos minutos: no nos acostamos porque no le levantó Pero esta tía????#TentacionesDBT12 pic.twitter.com/aXlHQAlOSl — Alicia Sanz stan account (@whatever_004) January 25, 2022

#TentacionesDBT12 Da igual si Tania se acostó o no con Stiven. Ella está en libertad de hacer lo que quiera. El punto es la mentira y el querer humillar a una persona para intentar salvar tu imagen. Eso es lo que realmente está feo Tania. pic.twitter.com/b2HmovgrQv — Ivana Melian Torres (@ivanamelian7) January 25, 2022

Nagore: no puedo alabar la actitud de sinceridad de Tania porque no lo ha sido Nagore una vez más diciendo verdades #TentacionesDBT12 pic.twitter.com/r1BgVUDBCU — lola loves nikki sixx (@muselola_) January 25, 2022

Tania: Si fueses un caballero no contarías intimidades.

Tania minutos antes: No pudimos hacer nada porque a Steven no se le levantaba #TentacionesDBT12 pic.twitter.com/ewNdM3co7c — LAURA. (@lauramorenog09) January 25, 2022

Por su parte Alejandro se mostró muy afectado al descubrir esta tradición: «Os habéis cachondeado de mí», dijo entre lágrimas. La de este martes fue una noche muy dura para Tania, ya que también se enfrentó a sus compañeras en el programa. Rosario, que estaba el día en el que ocurrieron los hechos, pidió a su amiga que fuese sincera, un comentario que molestó a la canaria: «Venga, este es tu momento». La joven también discutió con Gal·la, que opinó que todo era «un pacto de la pareja».