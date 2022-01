Tamara Falcó, preocupada por Pablo Urdangarin: «Me ha dado pena»

Como no podía ser de otra forma, El Hormiguero 3.0 ha tratado este jueves el tema de la semana: las fotografías de Iñaki Urdangarin junto a una mujer que nos es Cristina de Borbón. En la mesa de tertulia Tamara Falcó ha mostrado su preocupación por Pablo, hijo del matrimonio, en estos momentos complicados para la familia. Aunque el joven ha atendido con mucha educación a los medios de comunicación, la marquesa de Griñón ha explicado estos días ha tenido muy presentes a los hijos de los ex duques de Palma.

«Sobre todo estoy pensando en los hijos. He visto a un chico muy educado hablando y me ha dado pena. No dejan de ser sus padres», ha indicado la hija de Isabel Preysler. Pablo Urdangarin explicó el miércoles ante las cámaras que «es un tema familiar», que «son cosas que pasan» y que se iban «a querer igual». Unas palabras que Tamara no acaba de entender, tal y como ha manifestado en el programa de Pablo Motos: «Ha dicho que pese a todo se mantendrían unidos y es lo que más me ha chocado. Me ha dado pena».

Eso sí, también ha habido tiempo para las bromas: «Si estás en la playa, eres Urdangarin y mides dos metros... Pues, ¡igual alguien te pilla!», ironizó la colaboradora. Tamara se ha convertido en una de las tertulianas más queridas de El Hormiguero y sus comentarios en el programa siempre generan una gran cantidad de titulares. La ganadora de MasterChef Celebrity siempre se ha mostrado muy natural y ha hablado sin tapujos sobre su familia y su relación con Iñigo Onieva, que incluso ha ido como público al programa.

Lecturas ha publicado este miércoles unas fotografías del exjugador de balonmano acompañado por una chica en una escena que la propia revista define como un «romántico paseo de Iñaki en actitud cómplice y cariñosa con una misteriosa mujer». Las imágenes fueron tomadas mientras Cristina se encontraba a más de mil kilómetros en Suiza. La sintonía entre el empresario y su amiga es más que evidente ya que, como se puede apreciar en la portada, ambos caminan cogidos de la mano por la playa.