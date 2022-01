Pablo Urdangarin, hijo de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ha atendido este miércoles a los medios tras la publicación de las fotografías de su padre junto a una mujer rubia. El joven ha explicado ante las cámaras que «es un tema familiar» y que «son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros». Por el momento, se ha mostrado tranquilo y ha asegurado que se encuentran bien: «Nos vamos a querer igual y no hace falta nada más». En los últimos meses tanto Cristina como Iñaki se han mostrado muy unidos e incluso se les ha podido ver en los partidos de Pablo, que juega en el equipo de balonmano del F. C. Barcelona.

El nieto del Rey Emérito ha aclarado que todavía no ha podido hablar con su madre pero mantiene que la situación es buena: «Todavía seguimos contentos, no va a cambiar nada». Eso sí, al ser preguntado por la celebración del cumpleaños de su padre, que fue el 15 de enero, ha sido más cauto: «No lo sé, depende de cómo vaya la cosa». Aunque no ha trascendido la identidad de la chica, la periodista Mariángel Alcázar ha confirmado en El programa de Ana Rosa que la mujer que aparece en la exclusiva no es familiar de Urdangarin ni pertenece a la Familia Real.

Lecturas ha publicado este miércoles unas fotografías del exjugador de balonmano acompañado por una chica en una escena que la propia revista define como un «romántico paseo de Iñaki en actitud cómplice y cariñosa con una misteriosa mujer». Las imágenes fueron tomadas mientras Cristina se encontraba a más de mil kilómetros en Suiza. La sintonía entre el empresario y su amiga es más que evidente ya que, como se puede apreciar en la portada, ambos caminan cogidos de la mano por la playa.