Rosana confesó este martes, en el reencuentro de La isla de las tentaciones, que mantiene el contacto con Álvaro. La mallorquina protagonizó junto a él y Sabela el primer trío de la historia del programa, una experiencia que les unió ya que medio año después todavía mantienen su relación. La joven explicó a Nico que se lo ha pasado muy bien con el de Elche en la Isla: «A mí Álvaro no me gusta realmente, tenemos una relación de colegueo. Vino a verme a Mallorca y surgieron cosas entre nosotros, pero ya está», aclaró.

La palmesana mantiene que su encuentro a tres le perjudicó en su relación con Nico y considera que por este motivo el exfutbolista se decantó por Miriam para su cita final: «Tú has jugado con mis sentimientos, estábamos encerrados en una casa y vi como el chico que me gusta se lía con otra en mi cara. Me lie con Álvaro porque ya estaba harta de esa situación. Surgió el momento, estábamos de fiesta…». Eso sí, asegura que «no se arrepiente de nada».

Respecto a la relación de Nico y Miriam, Rosana tiene claro que no se cree nada: «Vaya cuento lleváis». Al ver a los dos jóvenes cogidos de la mano, la mallorquina no pudo evitar criticar la escena: «Me parece un poco de risa desde mi punto de vista que estén de la mano, he escuchado comentarios de él fuera de que estaba cansado de ella. Estarán fingiendo un poco, que les vaya muy bien en su cuento de hadas». El lunes y el martes a las 22.00 horas en Telecinco se podrán ver los debates finales de La isla de las tentaciones, donde se aclarará la situación actual de las parejas. Por el momento no ha trascendido si la palmesana estará presente en estos programas, ya que el pasado lunes fue una de las invitadas en plató y ya saldó sus cuentas pendientes.