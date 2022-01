Rosana habla de su comentado trío y Tania confirma que ha vuelto con Alejandro

Rosana se estrenó este lunes en un plató. La mallorquina participó en el debate de La isla de las tentaciones y habló con Sandra Barneda de su paso por el programa. Además de su relación con Nico, uno de los temas más comentados fue su trío con Álvaro y Sabela. La tentadora cree que este encuentro le afectó en su relación con el exfutbolista: «El trío le sentó mal y no quiso darme la cita por eso», aseguró. Y es que la joven esperaba tener su última cita con Nico: «Pensé que me daría la cita porque las otras se las dio a Miriam y decía que quería conocerme más». Respecto al motivo por el que Nico no quiso sumarse al trío, Rosana piensa que tomó esa decisión por Miriam: «Era incómodo».

Pero la sorpresa de la noche llegó con el avance del reencuentro de las parejas seis meses después de su experiencia en República Dominicana, donde se confirma que Tania y Alejandro han vuelto. Aunque habían roto al finalizar las grabaciones, tal y como se puede ver en el adelanto del programa que se emitirá la noche de este martes, ambos se saludan con un apasionado beso. Una imágenes que sorprendieron a todos los colaboradores y que han sido muy criticadas por el público. Precisamente este lunes Tania pasó una noche muy difícil. La joven tuvo que recordar todos los momentos complicados que vivió con Alejandro y aclarar cómo se sentía. Una 'hoguera final' en la que la canaria también explicó que había cometido errores. Al ver sus imágenes, Tania comentó que entendía el enfado de su pareja, pero no quiso justificar su forma de actuar: «Hay actitudes que quizás podía haber evitado. Entiendo su enfado, pero no entiendo sus formas». 💣💣💣💣 🍎 #TentacionesDBT10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/uFErRzjqvD — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2022 La joven, además, tuvo que enfrentarse a su suegra, que fue muy dura con ella. La madre de Alejandro quiso que le aclarase si su hijo «es machista»: «Yo nunca he dicho que tu hijo sea machista. Yo he vivido con él una relación muy buena hasta que entré en La isla de las tentaciones. Yo he visto actitudes machistas en el programa, antes no», respondió la concursante. Por su parte Alejandro, que no estaba en plató, recurrió a la redes sociales para llamar a los colaboradores «patéticos». «Quien no nos quiere nada es Alejandro, que acaba de publicar en Instagram sin tildes ni signos de puntuación… Nos ha puesto a parir», indicó Kiko Matamoros.