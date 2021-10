Isaac no pudo evitar este miércoles caer en la tentación con Bela. Los dos jóvenes se dejaron llevar en Villa Luna y el catalán incluso reconoció que su tentadora le gustaba y que no estaba enamorado de su novia, Lucía: «Yo estaba feliz con ella, pero creo que no compartimos la misma filosofía de vida».

Aunque por el momento la pareja no ha pasado de los besos, Isaac ya se siente mal por haber actuado así en el programa: «De lo único que me arrepiento es de que haya pasado aquí y no haya podido tener una conversación con ella».

Unas palabras que no gustaron nada a su compañero Christofer, que ha sufrido las deslealtades de su pareja Fani en el programa: «Si no te gusta hacer daño a otra persona, sabiendo que lo podéis hacer fuera perfectamente, haber aguantado».

Tras ver las imágenes de Isaac y Bela la organización de La última tentación decidió realizar su primer visionado de emergencia. Lucía, que pudo ver todo lo que había hecho su novio en la otra casa, aseguró que no va a «perder la salud por un hombre».

Sandra Barneda, conocedora de la ilusión que tenía la concursante por esta relación, no pudo evitar emocionarse: «Te agradezco la endereza porque sé que no es fácil. Sé lo que querías a Isaac y lo siento».

La gaditana, visiblemente afectada, solo quiso refugiarse en una persona: su ex Manuel. Ambos se fundieron en un abrazo y lloraron juntos y es que el de Puerto Real ya había avisado en más de una ocasión a Lucía de las intenciones de 'Lobo'.

«Yo no quería que se riera de ti. Qué mala suerte tienes, chiquilla. Te juro que me ha dolido montón. Es lo último que te mereces. ¡Ese era una garrapata tuya! Te estaba chupando. Me da mucha pena por ti. Merecería el correctivo que me hiciste a mí. Creo que le tienes que dar fuerte, se lo merece», lamentó.

Por su parte, Manuel continúa en la casa con su relación con Andrea. Eso sí, en el último programa confesó que empezaba a sentirse agobiado y que a él quien le gustaba de verdad era Marta Peñate, un amor imposible ya que ella tiene pareja fuera.

Pero el programa dejó más momentazos. Lester se ha sentido muy defraudado por el que hasta ahora era su amigo, Christian, ya que ha atacado duramente a su novia Patricia y ha asegurado que hasta hace un mes le mandaba mensajes con segundas intenciones.

Mayka, en cambio, ha tenido que ver como los habitantes de Villa Playa, más en concreto Alejandro y Julián, han intentado malmeter a Alejandro sobre su relación. Una actitud que ha cansado al extronista: «Llega un momento que ya. La información de más ya se la pediré a mi pareja y lo tengo que hablar con ella. Yo os agradezco lo que me habéis contado, pero ya veré yo lo que hago. Llega un momento en el que ya me enfado. Yo también tengo mi límite».

El programa terminó con un nuevo intercambio de villas. Mayka y Jesús volverán a Villa Playa mientras que Alejandro y Marina se alojarán en Villa Luna.