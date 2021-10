Noche movida la de este martes en Secret Story, cuenta atrás. Canales Rivera hizo su confesión más oscura ante la sorpresa de su madre, Teresa Rivera, presente en plató: «Cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación», aseguró el torero.

En la 'Línea de la vida' dio más detalles sobre esta polémica decisión: «Él me quería dar todo a mí. Estaba malito y no tenía testamento. Le dije que se tenía que organizar y que no podía seguir así [...] Él siempre me decía: 'Con lo que yo tengo no tienes que torear más. Ya a vosotros no va a hacer falta nada'».

Canales reveló entonces que su madre había sido quien había cuidado de su abuelo en sus peores momentos. Por este motivo, decidió cambiar el testamento: «Cuando fuimos a la notaría pues yo el nombre mío lo cambié por el de mi mamá».

Canales, sobre su abuelo: "Él me quería dar todo a mí y él ya estaba malito y no tenía testamento. Yo le decía que se tenía que organizar" #SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/KsYPWHEb2b — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 12, 2021

El concursante de La casa de los secretos también reveló que ya ha «perdonado» a Isabel Pantoja porque «ha sido una persona que se equivocó».

Por su parte, Alba Carrillo y Miguel Frigenti decidieron aparcar sus diferencias y «sellar la paz» con un beso en la boca. La modelo abandonó la semana pasada el plató de muy malas formas tras un tenso enfrentamiento con la madre de Adara y el joven; ahora, después de haber reflexionado, ha querido disculparse con sus compañeros.

La colaboradora ha pedido perdón por su actitud y porque le debe el respeto a su madre de estar defendiéndola #SecretCuentaAtrás5 https://t.co/I2FR6jtMFk — Telecinco (@telecincoes) October 12, 2021

Para poder «recuperar» su asiento en plató, la organización del programa le propuso tres retos: hacer una croqueta con doble mortal tirabuzón, bailar como en Dirty Dancing o darse un beso con Frigenti. Carrillo se decantó por el beso con el periodista e incluso le hizo alguna broma: «Frigenti, peores cosas habrás besado».

Otro beso muy comentado fue el de Cristina Porta y Luca Onestini. Los dos participantes se fundieron en un abrazo al conocer la noticia de que ambos habían sido salvados.

⚡️ “Cristina y Luca salvados y ganadores de la misión de 'Dirty Dancing', comienza una nueva prueba semanal y Gemeliers pierden sus esferas en #SecretCuentaAtrás5” de @SecretStory_es https://t.co/H9EsTTFqzQ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 13, 2021

«Gracias a toda la gente que me apoya, estoy como una cabra con toda esta tensión cada día, pero estoy muy feliz porque estoy comprendiendo que la gente fuera me apoya un montón», indicó la periodista. De este modo, Emmy Russ y Canales Rivera se tendrán que enfrentar el jueves a la decisión de la audiencia.