Rels B vive su momento dulce. El cantante mallorquín ha colgado el cartel de todo vendido en su gira internacional, se ha proclamado el artista español más escuchado del mundo este último año, ha recibido por fin las llaves de su casa y ha anunciado su compromiso con la creadora de contenido colombiana Nicole Betancur.

El cantante mallorquín presentó este pasado miércoles su nuevo sencillo 'Te regalo', un tema que ha venido acompañado de un importante anuncio: está prometido con la creadora de contenido colombiana Nicole Betancur. «Mi regalo eres tú», comentó el artista en sus redes sociales junto a una imagen del anillo que le ha regalado a su ya prometida.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles del que será sin duda una de las bodas más comentadas de 2025, el artista acudió a La Revuelta y se sinceró con David Broncano contándole algunos de los detalles de cómo y dónde será el enlace. Cuando el presentador le preguntó si tenía pensado pasar por el altar en la Catedral de Mallorca, Rels B contestó que no. «Será en Mallorca seguro, en un sitio más bonito. Con una puesta de sol», aclaró.

Con su boda en el horizonte y una carrera en su mejor momento, Rels B se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana actual. Durante la entrevista, el cantante habló sobre cómo Nicole, además de ser su prometida, ha influido en su trabajo, incluso fotografiando la portada de su último disco. Su nueva canción, 'Te regalo', parece ser una declaración de amor que conecta su vida personal con su éxito profesional. «Ahora he recuperado todo lo que no había tenido. Estoy en la flor de la relación y de la vida», explicó en el programa de TVE. El artista no ocultó su felicidad por el momento que atraviesa, tanto personal como profesional.

David Broncano no dejó pasar la oportunidad de bromear. «Viniste aquí a dos velas y ahora follando muchísimo y con casa nueva», comentó, refiriéndose también a la reciente entrega de llaves de la nueva vivienda de Rels B en Mallorca, un logro que llegó tras tres años de espera.