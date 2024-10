La conocida cantante española Bad Gyal acudió este jueves a La Revuelta, el programa de TVE presentado por David Broncano, para promocionar su nuevo documental titulado 'Bad Gyal: La Joia'. La artista catalana se ‘enfrentó’ a las habituales preguntas que hace Broncano sobre el sexo y el dinero, y la respuesta a la primera dejó atónitos tanto al presentador como al público.

Cuando Broncano se interesó acerca de su actividad sexual, Alba Farelo (nombre real de la cantante) afirmó que mantiene relaciones varias veces al día. «Suelo echar entre tres y cuatro por día: el de la mañana, la hora del café, cuando vuelves de la compra y antes de dormir». Unas declaraciones que no han pasado nada desapercibidas y es que el propio presentador aseguró que se trata de un récord, ya que ningún invitado había desvelado ser tan activo.

Por otra parte, la cantante desveló que no le gusta que sus amigas se centren mucho en su pareja, ya que para ella la amistad es muy importante. «Soy la desgraciada que quiere que desaparezca el novio de mis amigas», señaló la catalana, una de las artistas más escuchadas del momento en todo el país.

Sobre su situación económica, desveló que dinero no le falta y que no sabe su patrimonio real. «No sé el patrimonio que tengo, pero creo que todavía no soy millonaria», afirmó Bad Gyal, a lo que Broncano señaló que cada vez que acude al programa «vienes más dinero. Viendo las imágenes de los estadios llenos... te ha entrado una pasta que flipas».