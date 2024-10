Mar Lucas, influencer y ex del polémico tiktoker mallorquín Naim Darrechi, ha revelado las fuertes amenazas que recibe por parte de éste, después de que su relación acabara hace ya unos cuatro años. Ha sido la propia artista la que ha revelado en sus redes, que ha estado sometida a fuertes presiones y chantajes que ha recibido por parte de Darrechi durante este tiempo.

Una situación que se ha ido agravando a raíz de que la influencer publicara ‘Rota’, su nuevo tema musical en el que describe cómo fue su relación con el mallorquín y donde reconoce haber sufrido maltratos por parte de éste. A pesar de relatarlo en la canción, ésta también ha querido compartir estos episodios desagradables con un desgarrador vídeo para sus followers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗠𝗮𝗿 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀🎀 (@marlucas)

«Estoy harta de ser la que calla, de ser la juzgada al detalle, de ser la que tiene que hacerlo todo perfecto mientras otros siguen con su vida normal, haciendo daño sin consecuencias. Esta es la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando». De esta forma, ha empezado su relato la joven, que acumula más de 2 millones de seguidores en redes.

«Me llegó un mensaje, de forma pasivo-agresiva por parte de mi expareja con vídeos íntimos nuestros y no es la primera vez que me amenaza con eso. Siempre me ha dicho que los quería publicar y yo le he suplicado que no», ha explicado. Por otra parte, ha señalado que esta situación no le es nada agradable y que se da asco a ella misma. «Me veo y me da asco, me doy asco a mí misma. Sabe que lo que realmente me importa es mi carrera, mi música, que es lo que me hizo realmente salir de todo y que si publica esos vídeos se iría todo a la mierda».

«Él me llamaba, lo bloqueaba y me volvía a llamar desde otro número nuevo. Así con cinco o seis números distintos. Los primeros años, de alguna manera, él públicamente siempre me intentaba quemar y llegué a la conclusión de que prefería todos esos mensajes a mí antes de que publicara ese tipo de cosas. Recibí mensajes asquerosos y horribles. Anoche tuve una pesadilla, soñé que esos vídeos estaban publicados y me levanté corriendo a ver si era real. Yo no quiero seguir viviendo así, estoy harta de vivir con miedo», ha sentenciado.