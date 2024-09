María Pombo se encuentra en Mallorca para en enlace entre Bea Gimeno y Nacho Aragón. Aunque la pareja se casó en una ceremonia íntima el pasado jueves, este viernes celebraron una preboda en Can Picafort a la que la influencer acudió con un vestido ajustado y transparente. Ante las preguntas de sus seguidores de si estaba en cinta, este sábado se ha mostrado contundente: «no estoy embarazada».

La influencer ha preguntado a sus fans en una story de Instagram si creían que si estuviera embarazada llevaría un vestido ajustado y transparente. Su respuesta ha sido contundente: No, porque lo querría esconder. Recién levantada tras la preboda del viernes, María Pombo ha reconocido que no recordaba «el último día que me levanté a las diez de la mañana». La story termina reafirmando que no está embarazada y que si parecía tener el vientre hinchado «puede ser caca».

María Pombo ha aprovechado su franqueza matutina para compartir cómo terminó escogiendo el vestido que llevó en la preboda de Bea Gimeno y Nacho Aragón. Lo hizo preguntándole a la novia tras lo que se decantó por un vestido transparente y ajustado. Entre los asistentes al evento, se encontraban Néstor Feijóo Aragón, María García de Jaime, Marta Iceta, Marcos Plaza, Alejandra Navarro y Tomás Páramo.