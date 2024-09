Nacho Aragón, el hijo de Emilio Aragón, y su novia Bea Gimeno han elegido Mallorca como el entorno perfecto para acoger su boda. El evento, que tiene lugar el próximo sábado 7 de septiembre, será en una finca de la Isla. Un 'sí, quiero' que se celebrará en un lugar especial para la pareja, ya que han veraneado gran parte de su vida en Mallorca. El nieto de Miliki, de 29 años, ha estudiado Administración y Gestión de Empresas, y es uno de los socios de Neutrale, una marca de estilo de vida sostenible.

Por su parte, Bea se dedica a la comunicación en redes sociales. A parte de su propia cuenta, donde acumula 112 mil seguidores, gestiona la de la marca de María Pombo, Name The Brand. La pareja, conocidos en redes sociales, son amantes de la moda, algo que se verá reflejado en su celebración. No solo por la elección de un entorno idílico, también por sus estilismos para el gran día. Para el vestido de la novia, Gimeno ha confiado en Claudia Llagostera, una diseñadora española conocida por su estilo boho y desenfadado. Ella misma se desplazó a Madrid este pasado lunes para recoger ambos trajes para la celebración. Para las joyas, la influencer ha confiado en la marca Leandra.

Los novios, que se comprometieron en Miami, están ultimando todos los detalles para que su boda sea un día especial para sus invitados, donde se espera que la actuación de la velada sea el DJ Adrián Lozano. En cuanto a la preparación, la novia ha confesado en una entrevista a Vanity Fair: «como nos comprometimos con mucha antelación, ha sido un proceso muy tranquilo y hemos podido hacer todo con calma y sin estrés. Los dos teníamos muy claro lo que queríamos».

Las jornadas previas están siendo una antesala de la gran fiesta. Estos días, no paran de recibir a los familiares y amigos que van aterrizando en la Isla. Excursiones en bici, tardes a la playa, cenas con sobremesa... La pareja, alojados en Pollença, se están encargado de enseñar cada rincón de la Isla a sus invitado. Recientemente, la novia y las hermanas del novio han visitado diferentes centros de belleza en el Norte de la isla para preparar su piel, su cabello y sus uñas para el gran día que ya se acerca. Se espera que la noche de antes, el 6 de septiembre, con la llegada de la totalidad de los invitados, la pareja acoja una preboda. Para esta velada, medios del corazón apuntan que la novia lucirá un diseño de Marta Martí, una modista catalana muy conocida en el mundo de las bodas.

La lista de amigos de la pareja que se espera que acudan a la celebración cuenta con caras conocidas como María Pombo y su marido Pablo Castellano, María García de Jaime, Tomás Páramo, Iera Paperlight y Alejandra Navarro. Se espera que todos ellos vuelen a la Isla para el gran día. Además, como ya adelantó en la cena de pedida que tuvo lugar el pasado mes de julio, el día contará con un discurso del presentador y padre del novio, Emilio Aragón.