Daniel Sancho, protagonista de los medios el día de hoy, no es el único famoso o hijo de famoso que ha pasado una temporada entre rejas. La lista de las estrellas que han estado en prisión es mucho más larga de los muchos recuerdan y las causas son variadas. Entre ellas, han habido enfrentamientos con Hacienda, corrupción, robos... La verdad es que la justicia no distingue, y saltarse la ley no sale barato. A continuación, repasamos algunos de los casos más conocidos.

En la misma gravedad que Sancho, en Estados Unidos, otro caso que acaparó toda la atención de los medios fue el juicio de OJ Simpson en 1994. El jugador de fútbol americano y presentador de televisión, que falleció el pasado mes de abril, fue acusado de doble homicidio en un juicio penal contra su exesposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman. El acusado fue absuelto por el tribunal penal, pero años más tarde, un tribunal civil le declaró responsables de las muertes, por lo que tuvo que pagar una indemnización de casi 34 millones de dólares. En la otra costa del Atlántico, es habitual que las estrellas de Hollywood se vean enmarañadas con la policía y las drogas, como es el caso de Macaulay Culkin, detenido por posesión de drogas. Por el mismo motivo, Robert Downey Jr. pasó en diferentes ocasiones por prisión. Por otro lado, Khloe Kardashian fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, la del reality show fue liberada tres horas después de su ingreso por hacinamiento. Por la misma razón, Lindsay Lohan fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras incumplir los términos de libertad condicional que le habían sido impuestos, fue condenada 90 días. En territorio nacional, otro asunto que capturó todas las cámaras fue el de Isabel Pantoja por sus problemas con el fisco. La cantante folclórica ingresó por primera vez en la cárcel de Alcalá de Guadaíra en 2014 para cumplir una condena de dos años por blanqueo de capitales, tras pasar poco menos de un año y medio fue puesta en libertad. Esta sentencia fue el desenlace del 'Caso Malaya', un entramado de corrupción y escándalos en el que estaba involucrado hasta el Ayuntamiento de Marbella. Pero esto no es todo; la tormentosa relación de las celebridades con Hacienda abarca todo tipo perfiles, desde la realeza, con el 'Caso Noos' que implicaba a Iñaki Urdangarin en un delito de corrupción, hasta Lola Flores, cuya imagen de lamento en los platós de RTVE, pidiendo «una peseta a cada español» para saldar su deuda, quedó grabada en la memoria de toda una generación. Otro famoso condenado por apropiación indebida, falsedad en documentación mercantil y estafa fue Mario Conde, cómplice en el 'Caso Banesto'.