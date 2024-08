La familia Aragón se prepara para la gran boda en la Isla

Nacho Aragón Fernández-Vega es fruto del matrimonio de Emilio Aragón, actor y productor, hijo del inolvidable ‘payaso de la tele’ Miliki, y Aruca Fernández-Vega. El joven sigue la estela empresarial de su padre, pero no la artística de la saga Aragón. La novia, por su parte, es creadora de contenidos y trabaja en Name the Brand, la firma de moda de la influencer María Pombo, una de sus mejores amigas y posible dama de honor de la novia.

El enlace está previsto para el sábado, día 7 de septiembre, y posterior convite en la finca Son Verí. Durante estos días, la pareja junto a algunos de sus amigos, ya se encuentran en Mallorca ultimando todos los preparativos. Una boda muy mediática Entre los invitados, rostros conocidos, especialmente de las redes sociales, que viajarán a Mallorca como Alonso; Aznar; María García de Jaime; María Pombo y su marido, Pablo Castellano; Tomás Páramo y Alejandra Navarro, entre otros. Hace unas semanas, los novios, junto a sus padres y hermanos, asistieron a probar el menú que se servirá durante la celebración. Propuesta que corre a cargo de todo el equipo de catering de la chef Maca de Castro. La diseñadora Claudia Llagostera es quien ha confeccionado un elegante y espectacular vestido nupcial, mientras que el novio y sus padrinos, lucirán chaqué.