Will Smith elige Ibiza para grabar su nueva canción

El goteo de visitas de personas vip a Baleares en verano, parece no tener fin. El último en sumarse a esta lista ha sido Will Smith, que ha elegido la isla de Ibiza para grabar su nueva canción. Al parecer, el actor estadounidense llevaría unas semanas trabajando en su nuevo hit en el lujoso hotel Six Senses, que está ubicado en Cala Xarraca.

En un vídeo que ha compartido Smith en su cuenta de Instagram, se ve al actor rapeando y disfrutando con un grupo de amigos y colaboradores en una de las lujosas habitaciones del complejo hotelero de la isla, que cuenta con una espectacular vista al mar. Aunque no ha desvelado el título de su nuevo tema, el actor ha acompañado el post con el siguiente mensaje: «Ibiza sunset vibes». Noticias relacionadas Famosos, ¿qué hacen en Mallorca? Six Senses Ibiza ha sido el refugio elegido por numerosas celebridades que buscan un retiro exclusivo en medio del paraíso. Figuras como Taylor Swift, Katy Perry y María Pombo han disfrutado del ambiente único de este resort, lo que refuerza su reputación como el destino preferido por las estrellas para desconectar y revitalizarse. En esta ocasión, Will Smith se suma a la lista de famosos que han encontrado en este rincón de Ibiza el entorno perfecto para la creatividad y el descanso. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) Smith se encuentra hospedado en The Cliffhanger, una de las estancias más exclusivas del resort. Con vistas panorámicas al mar Mediterráneo, esta espectacular residencia ofrece un equilibrio perfecto entre privacidad y lujo, permitiendo al artista disfrutar de la serenidad de Ibiza mientras se enfoca en su música. La espaciosa suite, diseñada para integrarse armoniosamente con el entorno natural, proporciona un refugio ideal para la inspiración creativa. Actualmente está enfocado en su faceta como cantante, pasando su vida como actor a un segundo plano. El pasado mes de julio, se pudo ver al estadounidense participar en la Velada del Año, organizada por el popular streamer Ibai Llanos. Además, hace unos días estuvo presente en el festival Starlite en Marbella, junto a otras estrellas españolas.