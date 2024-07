Neymar comparte la foto de su tercera hija, fruto de una infidelidad

Neymar está de enhorabuena. Recientemente ha sido padre por tercera vez, aunque la historia tiene su cosa. Y es que la nena, Helena, ha sido fruto de una infidelidad que mantuvo el conocido futbolista con la modelo Amanda Kimberly, mientras estaba con la que sigue siendo su actual pareja y madre de su segunda hija, Bruna Biancardi. Además, cabe recordar que Neymar tiene un tercer hijo, el mayor, de 12 años, Davi Lucca da Silva Santos.

Amanda Kimberly es una conocida modelo brasileña e 'influencer' con más de 800.000 seguidores en Instagram, donde ha colgado un post con palabras de agradecimiento hacia el personal médico del hospital donde ha dado a luz: «No tengo palabras para cada una de las personas que han estado a mi lado en el momento más importante de mi vida». Eso sí, ni una palabra en referencia hacia el padre de la bebé.

Neymar y Bruna Biancardi

La infidelidad del exfutbolista del Barça parece que pasó factura con la relación con la madre de su segunda hija, Mavie, de tan solo 8 meses. Neymar y Bruna Biancardi ponían punto y final oficialmente a su relación sentimental en noviembre de 2023, tan solo un mes después del nacimiento de Mavie. «Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, informo que no tengo ninguna relación con nadie. Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo», declaró el futbolista.

Además de la recién nacida Helena y de Mavie, de 8 meses, Neymar tiene un primogénito de 12 años, Davi Lucca da Silva Santos, que tuvo con quien fuera su novia de la adolescencia, Carolina Dantas. Davi nació cuando Neymar tenía tan solo 19 años y empezaba a debutar en el fútbol de primer nivel.