Hacía meses que se estaba rumoreando el que la princesa Leonor tuviera algún tipo de 'affaire' o relación, aunque desde que hace casi un año entrara en la Academia Militar de Zaragoza para comenzar su formación militar, las aguas se habían calmado. Si bien es cierto que se la ha relacionado en particular con un cadete de la Academia, el verdadero 'shippeo' que mantuvo en verdadero vilo fue el que relacionaba a la princesa con uno de los jugadores más jóvenes de la selección española. Y no, no hablamos de Lamine Yamal, sino de Gavi.

Y es que Leonor es una fiel seguidora de La Roja. Lleva años siguiendo la pista a los de Luis de la Fuente y conociendo en distintos encuentros a los jugadores. Parece ser que en uno de estos encuentros Gavi llamó la atención de la princesa, convirtiéndose desde entonces en su 'crush'. El punto clave en toda esta historia fue cuando durante el Mundial de Catar, el rey Felipe VI, le comentó a Gavi que su hija Leonor era su admiradora y este le dio una de sus camisetas, de la talla S, firmada. Algo que disparó los rumores y el 'shippeo'. Pese a que sí, en el último año las cosas se han calmado, ahora con el triunfo de la Eurocopa, los reyes, en compañía de la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron en el palacio de la Zarzuela a los jugadores de la selección, incluyendo a Gavi, que estaba entre los convocados, pero que no pudo jugar ningún partido debido a una lesión que sufrió hace unas semanas. El reencuentro estuvo lleno de emoción y oh casualidad...entre todos los jugadores de la selección a los que recibieron los reyes en Zarzuela, ¿a que no adivinan la foto de quién han subido en la cuenta oficial de Twitter de Casa Real? Efectivamente, la de Leonor estrechando la mano, muy sonriente, a Gavi...¿Casualidad o motivos para fantasear?