¿Quién es Álex Padilla, la misteriosa novia 'influencer' de Lamine Yamal?

Los ojos siguen estando sobre los jugadores de la selección, pese a haber finalizado ya la Eurocopa con el triunfo español. La curiosidad se cierne sobre los jóvenes después de haber conseguido ilusionar y hacer disfrutar del fútbol a millones de personas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen cuando no están sobre el césped? ¿Y sus vidas sentimentales? Pese a ser sumamente discreto con su vida privada, Lamine Yamal, el jugador más joven del equipo, no se ha librado del escrutinio público y en redes sociales ya se ha desvelado el nombre de quien podría ser su pareja: la 'influencer' Álex Padilla.

No. Antes de que el lector haga especulaciones, no tiene nada que ver con la popular actriz Paz Padilla, con quien comparte tan solo y por casualidad el apellido. Se trata de una joven estudiante de Barcelona que aglutina nada más y nada menos que 600.000 seguidores en TikTok, pese a solo contar con 26 vídeos públicos, la mayoría, haciendo playback. En la descripción de la cuenta tan solo una frase, que da qué pensar: «I'm married» -«Estoy casada», en inglés-.

En Instagram tampoco encontramos mucho más: apenas seis publicaciones, pero con 37.000 seguidores. Tan solo sigue a 24 cuentas, entre ellas, la de Yamal, además de compañeros suyos de la selección como Nicolas Williams o Pedri y la cuenta oficial del Barça, equipo en el que juega Yamal. Es prácticamente todo lo que se conoce sobre Álex, envuelta en una especie de aura misteriosa. Entre lo poco que ha trascendido, aseguran que le gusta la música.

La supuesta relación entre Álex Padilla y Lamine Yamal la desveló el periodista Javi Hoyos, en un vídeo en redes que recibió un 'me gusta' de la propia Álex, dando a entender la confirmación de la información. Desde entonces, se la vio en la final de la Eurocopa, donde protagonizaron una bonita escena el jugador y la 'influencer' en mitad de la celebración del triunfo español. La popularidad de la joven se ha disparado como la espuma desde que se pudiera el foco en ella y hasta tiene ya club de fans. Sin embargo, más allá de ese misterioso 'me gusta', ninguno de los dos ha declarado nada al respecto y aparte de la aparición de Álex en la final, no se han dejado ver juntos. Han optado por mantener un perfil mediático bajo, lejos de medios de comunicación ni del escrutinio público. De hecho, ninguno de los dos ha colgado en sus redes ni una sola foto juntos.

Cabe tener en cuenta la corta edad de los protagonistas. Pese a haber ganado una Eurocopa y jugar en el Barça, Yamal tan solo tiene 17 años recién cumplidos (su cumpleaños fue justo la víspera de la gran final). De momento, si no se produce un giro inesperado de los acontecimientos, todo apunta que ambos se seguirán manteniendo lejos de las cámaras, dejando el misterio de su relación en el aire y a sus seguidores, con más dudas que respuestas.