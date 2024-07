Aitana celebra con la selección la Eurocopa y se enfrenta a las críticas

La selección española de fútbol ha conseguido aunar los ánimos de gran parte del país. Desde políticos, personas nunca antes interesadas en el fútbol y hasta famosos como Aitana. La cantante actuó en la mega fiesta de Cibeles este lunes, ante un multitudinario y muy animado público que llenó por completo el lugar. Sin embargo, pese a la alegría de la victoria y la que transmiten los propios jugadores, la presencia de Aitana ha provocado controversia en redes sociales, algo, ante lo que la joven catalana esta vez no se ha callado.

«Chicos, esta noche en Cibeles a celebrar. No voy a dar un show, me llamaron esta mañana, va a ser lo más improvisado de mi vida, no he probado sonido ni nada de nada. Pero hombre, una canción así divertida sí cantaré. Verás tú», anunciaba este lunes por la mañana la propia Aitana, horas antes del evento. El anuncio entusiasmó a muchos fans que acudieron a Cibeles a propósito para verla, aunque también encendió la mecha de las críticas: «Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio», escribía un usuario en Twiiter. La mayoría de críticas se centraron precisamente en eso, en poner en duda que fuese una actuación desinteresada y acusarla de moverse solo por dinero. «Dice que no cobra, pero en especies y promoción sí. Cuentos a otro», replicada otra cuenta.

La entrevista de Aitana me está dando demasiada va.

"Quiero conocer a los jugadores"

Se ha olvidado de que el año pasado la selección femenina llenó Cibeles igual ganando el mundial.

Dice que no cobra, pero en especies y promoción si.

Cuentos a otros. — Albs. | ✨ (@itsalbs_) July 15, 2024

«No me pagan nada. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todos y que nos ha hecho tener mucha ilusión», respondió tajante la cantante. Polémicas del mundo online aparte, Aitana subió al escenario en compañía de toda la selección, cantó uno de sus temas más conocidos, Mon Amour, ataviada con la camiseta y la gorra de la selección. Incluso pudo levantar la copa, rodeada de todos los jugadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

«Hacía tiempo que no vivía el fútbol de esta forma. Gracias de corazón», expresó la cantante desde el escenario de la Cibeles.