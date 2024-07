¿Por qué todo el mundo habla de Nico Williams y Alejandra Rubio?

Un nuevo tema se ha convertido en viral en las redes sociales por sorpresa. Pocos se iban a imaginar que este martes, uno de los temas de conversación estrella estaría protagonizado por el jugador de la selección española Nico Williams, y ni más ni menos que uno de los rostros más conocidos ahora de la crónica social, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. ¿Qué ocurre entre ellos dos para que se hable tanto de esta pareja?

Pues no, no son pareja sentimental ni mantienen ningún tipo de affaire. De lo que va el tema es del extraordinario parecido de sus rostros que algunos usuarios de redes han puesto de manifiesto. Y ojo, porque cuando uno se pone a comparar las fotos de ambos...es para flipar. No solo comparten algunos rasgos físicos comunes, como una nariz respingona, la forma de su cara...sino que también se encuentran parecidos en sus gestos. Juzguen ustedes mismos...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICOLAS WILLIAMS ARTHUER (@nicolas_williams9)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esquire Spain (@esquirees)

Y aquí algunas imágenes de Alejandra Rubio...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Este repentino e inesperado revuelo viral se produce en un pinto álgido de la fama de ambos personajes. Por un lado, Nico Williams, de 22 años, acaba de ganar la cuarta Eurocopa de La Roja, convirtiéndose durante el torneo en una de las caras más visibles y mediáticas de la selección. Se ha convertido en un referente de superación, debido a la dura historia que vivieron sus padres, quienes emigraron cruzando 5.000 kilómetros por el desierto. Mientras Williams ha pasado por unos orígenes muy humildes antes de encumbrarse donde está, Alejandra Rubio, de 24 años, es el caso contrario. Hija y nieta de dos de los rostros televisivos más famosos del país, desde pequeña ha vivido rodeada de prensa, lujos y fama. Ahora su embarazo sorpresa con Carlo Constanzia la ha convertido en foco mediático, recorriendo platós apagando y encendiendo polémicas al respecto. Sea como sea, aunque hayan tenido vidas sumamente distintas, cientos de usuarios en redes lo tienen claro: algo les une, su misterioso parecido físico...¿casualidad?