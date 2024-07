Matthew McConaughey, con la cara desfigurada tras la picadura de una abeja

El actor Matthew McConaughey, de 54 años, ha sufrido una grave reacción a la picadura de una abeja, hasta el punto de quedarse con el rostro completamente desfigurado. Él mismo ha compartido una imagen de su estado actual en su cuenta de Instagram y, con ironía, acompañaba la fotografía con la breve descripción: «Abeja hinchada».

Poco más se sabe al respecto del accidente. El actor no ha querido desvelar detalles sobre los hechos, aunque se sospecha que puede tener que ver con el rodaje de su último proyecto, la serie 'The Rivals of Amziah King', cuya trama se desconoce hasta la fecha, pero de la que sí han trascendido algunas imágenes en las que se ve a McConaughey portando cajas de miel...¿alguna abeja enfadada se habrá vengado del robo de su manjar? Sin embargo, el rodaje tuvo lugar el año pasado en Alabama y ahorsa el proyecto se encuentra ya en fase de posproducción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

No es la primera vez que Matthew McConaughey sufre un grave incidente. En 2008, por ejemplo, acabó con un gran y aparatoso corte en la cara, para el que necesitó varios puntos de sutura. Ocurrió durante el rodaje de'The Grackle', una película que nunca llegó a terminarse. Años después, en 2016, el actor también protagonizó un susto cuando decidió tocar a un tigre vivo mientras rodaba'Gold'.