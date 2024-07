Muere el actor Mike Heslin: «Los médicos no tienen explicación»

El actor de 30 años Mike Heslin ha fallecido tras varios días ingresado en el hospital, debido a un «evento cardíaco repentino», según ha informado su marido, el atleta atleta Scotty Dynamo. La noticia ha causado un enorme estupor, ante su repentino y por ahora inexplicable fallecimiento.

El actor, conocido por su papel las series Lioness y The Holiday Proposal Plan, murió el 2 de julio, aunque no ha sido hasta este fin de semana cuando su marido, el atleta Scotty Dynamo, ha comunicado la noticia a través de un sentido texto compartido en redes sociales. Hace solo un año que la pareja estaba casada y se encontraban en trámites para aumentar la familia y tener hijos. Ahora, pese al trágico suceso, Scotty continuará el proceso en solitario.

La noticia ha dejado a familia, amigos y fans completamente en shock, sobre todo porque nadie se lo esperaba y ante la falta de explicaciones médicas ante lo ocurrido: «Los médicos no tienen explicación para lo que pasó», ha dicho el marido del actor.

«Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un verdadero ángel de la guarda. Él solo me ayudó a superar varias rondas de cáncer. Era la primera persona a la que todo el mundo llamaba para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta a la que llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo. Era realmente el hombre más dulce, atento y cariñoso de la tierra, y sacaba lo mejor de cada persona que tenía el placer de cruzarse en su camino. Se movía por la vida con tanta facilidad y confianza, y convertía a todos los que le rodeaban en una mejor versión de sí mismos», ha escrito Scotty Dynamo en la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram.

«Michael, conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado nunca. Eres mi mundo. Lo eres todo para mí. Cuando sentí tu último aliento, mi corazón se rompió en mil pedazos. Si pudiera cambiarme por ti, lo haría en un instante. Pero me tomaré las cosas día a día, como siempre me dijiste, y viviré cada día en tu honor», ha finalizado Scotty Dynamo.