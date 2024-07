Belén Esteban, contra Alejandra Rubio: «Qué ridículo estás haciendo, ¿te crees que eres la Beyoncé?»

Sin tapujos. Así se ha mostrado Belén Esteban en el programa 'Ni que fuéramos Shh' ante la actitud de Alejandra Rubio, cuyo embarazo, desde que lo anunciaran en una exclusiva en 'Hola' hace unas semanas, está dando de qué hablar continuamente. Ya sea por haber sido pillada fumando pese a su estado, por todas las trabas judiciales del que será el padre y su reciente relación con él, o por las declaraciones que han realizado ambos en distintos medios de comunicación. Ante esto, la periodista de prensa rosa Belén Esteban no se ha callado ni se ha reprimido ni un pelo, expresando en el nuevo formato en 'streamer' de lo que antes era Sálvame con total sinceridad: «Qué ridículo estás haciendo, Alejandra, ,¿te crees que eres la Beyoncé en blanquita y pequeña? ¡Qué protagonismo! Estás encantada».

Belén Esteban ha arremetido de esta forma mientras en el plató comentaban la situación de la hija de Terelu Campos. Con 24 años y una pareja, Carlo Constanzia, bastante reciente y con problemas con la justicia española por estafa, Alejandra Rubio vendió la exclusiva de su embarazo a la revista '¡Hola!' y desde entonces, no ha cesado en aparecer todos los días bajo el foco mediático de la prensa del corazón. Sin embargo, parece que la cosa se le ha ido de las manos, porque también las críticas se han disparado, hasta tal punto que en su regreso al programa 'Así es la vida' de Telecinco, Alejandra se derrumbaba.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia en la imagen de portada de ¡Hola!.

Desde otro plató, Belén Esteban se dirigía a ella: «¿Sabes lo que tiene vender una exclusiva? Esto. Yo también me he peleado mucho con la prensa, me he puesto farruca, pero los años te hacen aprender y cuando he vendido una exclusiva he sido consciente de lo que he hecho», señalaba después de que Alejandra, además de derramar algunas lágrimas y admitir que estaba «supersensible», también arremetiera muy duramente contra algunos periodistas. «Lo que nosotros hacemos, aunque para vosotras somos unos bestias, es lo que hacéis vosotras, tu madre, tu tía, y tú», le recordó Belén Esteban.

A pesar de sus duras palabras, la periodista y colaboradora de 'Ni que fuéramos Shh' también le expresó buenos deseos para este periodo que encara la pequeña de las Campos: «Te deseo que lleves un embarazo fenomenal y feliz, que creo que lo estás haciendo, pero estás encantada, y esto se te va a ir, acuérdate de lo que te digo».

La trifulca en el plató por lo que contó Carlo

El momento que comentaban en 'Ni que fuéramos Shh' que dio lugar a las declaraciones de Belén Esteban se produjo en 'Así es la vida', el programa de Telecinco del que Alejandra es colaboradora. Tras una breve ausencia por haber tenido Covid, Rubio volvía y se encontraba con todo un arsenal de preguntas de sus propios compañeros acerca de lo último del polémico embarazo de la pareja: la entrevista de Carlo Constanzia, el futuro padre y actual pareja sentimental de Alejandra. «Carlo nos contó de todo, cómo lo hacían y cuándo lo hacía, con o sin preservativo…», apuntaba uno de sus compañeros de plató. «Ya estamos con los comentarios de mierda que hacéis. Estoy hasta aquí hasta las faltas de respecto. Es impresionante… Déjalo. Que sí, que sí. Perdóname Antonio. Que me da igual como me lo tome», respondió Alejandra, visiblemente alterada.