María José Suárez tras la ruptura con Escassi: «Cuatro días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba»

María José Suárez, modelo, presentadora de televisión y quien fuera miss España 1996, vive momentos muy difíciles tras anunciarse su ruptura la semana pasada con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Si la semana pasada comunicaba la noticia de la forma más suave posible, en cuestión de cuatro días ha ido descubriendo cosas que la han hecho explotar. Y, según ella misma ha reconocido, se encuentra «en shock».

«No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos en estos tres años, que han sido muchos», decía María José en su cuenta oficial de Instagram la semana pasada. Sin embargo, tras confirmar su ruptura, este lunes aseguraba: «Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días». Y es que se han ido desvelando informaciones sobre posibles infidelidades de Escassi mientras estaba con María José. Entre ellas, se le ha relacionado con la actriz Hiba Abouk.

Todos los acontecimientos se han sucedido de forma precipitada. Y es que, según ha confesado la modelo, «después de haberle pedido un tiempo para estar más con mi hijo, él decide venirse a lo que yo tenía programado, en un intento de hacer planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas...». Así, estuvieron de viaje por los fiordos noruegos con el pequeño Elías, hijo de la modelo.

«Al día siguiente de volver de un crucero maravilloso, estaba todo bien y nos queríamos muchísimo», pero todo se desmoronó en cuestión de un día: «Me llega una noticia muy desagradable que nos afectaba a los dos, por la que he estado tres o cuatro días en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba», refiriéndose a las imágenes que se tomaron de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en actitud bastante cariñosa durante una comunión en San Lúcar de Barrameda (Cádiz). «Lo único que quiero ahora mismo es que pase el tiempo, recuperarme y no saber nada de esta persona, obviamente», ha zanjado María José, quien ha reiterado que de peores situaciones ha salido y, aunque ahora mismo esté viviendo un muy mal momento, no pierde del horizonte una mejoría de todo lo complicado de su contexto.

La pareja estuvo a finales de mayo en Mallorca

Llama la atención la brusca ruptura, sobre todo, tan solo un mes después de que María José y Álvaro estuvieran de escapada por Mallorca, tiempo durante el que aprovecharon para hablar con este periódico. En declaraciones exclusivas para Ultima Hora, la modelo confesaba: «Álvaro tiene una vida social muy poco compatible para tener ahora mismo un niño pequeño y yo no quiero un padre que ejerza lo justo, pero me hubiera gustado tener un hijo de Álvaro».

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, en Mallorca este mes de mayo.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron en 1996 cuando ella fue coronada Miss España. Ya por aquel entonces se rumoreaba que pudieran mantener una relación, pero no fue hasta 2021 cuando oficialmente se convirtieron en pareja sentimental. Ellos mismos reconocieron que tras tantas décadas de amistad, era inevitable que acabaran saltando las chispas, pues había mucha química y tensión entre ellos. Sin embargo, parece que eso no ha sido suficiente y por motivos que de momento se desconocen, la entrañable pareja ahora encara caminos por separado.