María José Suárez rompe con Álvaro Muñoz Escassi: «Se acabó»

María José Suárez, modelo, presentadora de televisión y quien fuera miss España 1996, ha confirmado su ruptura sentimental con el jinete, jugador de polo y figura de la socialitñe española Álvaro Muñoz Escassi tras varios rumores de crisis. En una historia de Instagram, la modelo ha explicado que, para evitar especulaciones, ha decidido hacer pública la noticia de su ruptura. Aunque no ha sido el final que esperaban, Suárez ha destacado los buenos momentos compartidos durante los tres años de relación. A pesar de aparentar una mejora reciente en su relación tras un viaje a los Fiordos Noruegos, Suárez ha eliminado las fotos de Álvaro de sus redes y han dejado de seguirse mutuamente en Instagram.

«Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos en estos tres años, que han sido muchos», escribía María José Suárez.

Historia de María José Suárez en Instagram. @mariajosesuarezoficial

Llama la atención la brusca ruptura, sobre todo, tan solo un mes después de que María José y Álvaro estuvieran de escapada por Mallorca, tiempo durante el que aprovecharon para hablar con este periódico. En declaraciones exclusivas para Ultima Hora, la modelo confesaba: «Álvaro tiene una vida social muy poco compatible para tener ahora mismo un niño pequeño y yo no quiero un padre que ejerza lo justo, pero me hubiera gustado tener un hijo de Álvaro».

La pareja, a bordo del emblemático velero La Spina en mayo de este 2024. Foto: Julián Aguirre.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron en 1996 cuando ella fue coronada Miss España. Ya por aquel entonces se rumoreaba que pudieran mantener una relación, pero no fue hasta 2021 cuando oficialmente se convirtieron en pareja sentimental. Ellos mismos reconocieron que tras tantas décadas de amistad, era inevitable que acabaran saltando las chispas, pues había mucha química y tensión entre ellos. Sin embargo, parece que eso no ha sido suficiente y por motivos que de momento se desconocen, la entrañable pareja ahora encara caminos por separado.