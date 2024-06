Leticia Sabater ha protagonizado un estrambótico incidente en Mena, un restaurante de lujo en la exclusiva urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La cantante había sido contratada para amenizar la fiesta de cumpleaños de una amiga de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, pero su show molestó a algunos de los comensales, que acabaron llamando a la Policía.

Según ha desvelado el periodista Javier de Hoyos en el programa Ni que fuéramos shhh, Leticia Sabater apareció junto a un DJ en la mesa donde Georgina cenaba con sus amigas y comenzó allí su espectáculo. La estridencia del show, junto con las letras tan explícitas de sus canciones, molestaron a comensales de las mesas de alrededor. A tal punto llegó la situación que algunos llamaron a la Policía. Los agentes que se presentaron allí intervinieron entre ambas partes y acabaron pidiendo a Sabater que pospusiera la actuación hasta que el local se vaciara un poco. «La liaron de una manera que no se podía permitir. Es un sitio bastante caro, al que solemos ir con la familia. Tuvo que venir la policía porque no paraban. No me imaginaba ver a Georgina así», comentaba uno de los presentes en el restaurante en el programa Ni que fuéramos shhh.

Sin embargo, otros testigos afirman que lejos de formar parte del grupo de indignados, Georgina disfrutó del show de Leticia. Sin duda, la noche fue definitivamente memorable y una fiesta de cumpleaños única.