Arden las redes: ¿Karol G ha copiado a Rosalía? La catalana reclama su trono

La polémica está servida. El verano se presenta con un duelo de divas en toda regla. Karol G. ha sacado nuevo tema 'reggeatonero', con pretensiones de convertirse en la canción del verano. Sin embargo, de momento lo que está siendo es polémico. Y es que las redes han ardido en el estreno de 'Si Antes Te Hubiera Conocido', al considerarlo muchos usuarios todo un plagio de 'Despechá' de Rosalía. La catalana, fiel a su estilo elegante, no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, pero...atención a lo que publica en redes sociales.

El dilema viene candente, porque no es la primera vez que se acusa a Karol G. de plagio, y tampoco con un tema de Rosalía. Sin ir más lejos, su famosísima canción de 'Tusa' suscitó sospechas de ser muy parecida en estilo y bailes a la de 'Con Altura' de Rosalía. Pero volvamos al tema en cuestión de ahora...los supuestos 'demasiados' parecidos entre 'Si Antes Te Hubiera Conocido' y 'Despechá'.

Las críticas en redes sociales se centran en que ambas canciones tienen el mismo ritmo e incluso las mismas risas finales y la forma de cantar.

La reacción de Rosalía

Rosalía, fiel a su estilo de no entrar de forma directa ni agresiva en polémicas, no ha hecho declaraciones públicas al respecto. O, al menos, no al uso. Y es que algunos de los más fans de la cantante catalana han estado muy atentos a sus publicaciones y han encontrado uno de sus últimos post que bien podría ser intencionado. Se trata de un carrousel de imágenes de la catalana, en las que hay detalles con posibles pullas. Por ejemplo, el hecho de que nunca suba post con música y en este precisamente, además de saltarse su norma, lo haya hecho ni más ni menos que con 'Despechá', en el centro de la polémica.

Además, las imágenes hablan por sí mismas: una en la que Rosalía hace una peineta a cámara, otra en un estudio de grabación y una mirando con desgana unos cascos, como si no le gustara lo que está escuchando.

Chiara Ferragni le han comentado que es «una reina» y otros conocidos nombres la han apoyado. ¿Posicionándose en la controversia musical entre dos grandes o simplemente mostrando afecto por la catalana?