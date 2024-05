Eurovisión ha venido cargado de polémica este 2024. Además del controvertido televoto masivo al representante de Israel, el ganador del festival, Nemo, ha provocado toda una ola de reacciones en redes sociales por llevar por bandera su condición no binaria y su pansexualidad. En España se ha hecho notar la reacción de Iker Jiménez, que ha provocado duras críticas, encabezadas por la mallorquina Angy Fernández y otros famosos: "No nos sorprende".

El representante suizo de 24 años se coronó el pasado sábado, 11 de mayo, en el Malmö Arena tras llevarse el micrófono de cristal. Nemo ha sido el primer artista declarado persona no binaria que se hace con el codiciado micrófono de cristal, cuando solo unas horas antes las apuestas lo relegaban al tercer puesto por detrás de Croacia y de Israel. «¡Espero que este concurso pueda estar a la altura de su promesa y continuar defendiendo la paz!», declaró muy emocionado tras conocerse el resultado.

Sin embargo, el resultado final ha dividido al público en los últimos días, enfrentado entre defensores y detractores. El presentador del conocido programa 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, compartió en este sentido en su perfil de 'X' (anteriormente Twitter): «Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy ‘emocionade’. No nos extraña nada».

Sobre #Eurovisión y más. Aquí unas palabrejas. Nos vemos esta noche en un #CuartoMilenio apasionante. pic.twitter.com/S71ITUXwwB — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 12, 2024

Sus palabras han generado en las últimas horas gran repercusión. La artista mallorquina Angy Fernández, que estuvo en Malmö con RTVE y que se quedó a las puertas de participar en Eurovisión este año tras acabar tercera en el Benidorm Fest, ha tenido duras palabras para el presentador. «Antes te admiraba... antes. Se que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo», ha respondido, en línea con su defensa de los derechos LGTBI+. A ella, se le han sumado otros rostros conocidos en España, así como bastantes usuarios.

Sin embargo, el comentario de Iker Jiménez no se limitó a estas declaraciones. El presentador se zambulló de lleno en el análisis del festival eurovisivo del pasado sábado, colgando un vídeo en internet. En él, comentó varios aspectos del programa y se defendió ya de antemano de las críticas, que, supuso, le vendrían: «Si ser facha es estar en contra de tantos antivalores, pues seré facha, no tengo ningún problema. Yo no me voy a callar, por supuesto», declaró firme.

El foco de la polémica: el género no binario

El representante de Suiza, se considera una persona de género no binario, algo que poca gente entiende y que precisamente trata trata de visibilizar su candidatura. Las personas de género no binario sienten que no encajan en el modelo de entender el género o como hombre o como mujer; no se sienten como ninguno de los dos y tienen un autoconcepto del género más diverso.