Victoria Luengo y su relación con la familia real sueca

La mallorquina Victoria Luengo mantiene un vínculo con la familia real sueca. Vanitatis ha revelado que la hermanastra de la actriz, Maline Luengo, fue pareja del sobrino de la reina de Suecia, Patrick Sommerlath. Tan bien fue el noviazgo que incluso pasaron por el altar y actualmente son padres de dos niñas: las gemelas Anaïs y Chloé Sommerlath. Tras ocho años juntos el matrimonio decidió divorciarse, una separación que no rompe el vínculo de la actriz con la aristocracia ya que sigue siendo la tía de las hijas del sobrino de Silvia de Suecia.

Precisamente estas semanas Patrick vive momentos complicados tras haber sido acusado de, supuestamente, haber pagado por servicios sexuales. El exmarido de Maline acudió en septiembre de 2021 a un club de masajes en Östermalm, Estocolmo, y cuando salía fue interrogado por la policía. Un escándalo que ahora ha salido a la luz después de que se refugiase en el palacio de Drottningholm para esperar a que su delito prescribiera este mes de noviembre.

Vanitatis también ha sacado a la luz más detalles de la vida de Vicky, nacida en Palma aunque ha pasado la mayor parte de su vida en Barcelona, donde inició su trayectoria en el mundo del cine. En su época de estudiante era aficionada a la gimnasia rítmica, el baloncesto y el judo, un deporte que hizo que acabase en el hospital:«Me arrancaron un dedo gordo del pie. Otra chica me hizo una llave y me pisó, se quedó mi dedo debajo de su pie y me lo tuvieron que colocar».