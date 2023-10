El mensaje de optimismo de Angy Fernández: «Hoy me celebro porque he pedido ayuda»

Angy Fernández atraviesa un buen momento tanto personal como profesional. La mallorquina ha querido compartir este martes en sus redes sociales un mensaje cargado de optimismo en el que ha asegurado que se siente mucho mejor y ha animado a sus seguidores a pedir ayuda siempre que lo necesiten. «Hoy me celebro porque lo estoy haciendo bien, porque he pedido ayuda, porque estoy mejorando, porque he empezado a hacer ejercicio, porque sé de dónde viene mi tristeza, porque soy valiente», empieza el texto que ha compartido en Instagram con motivo del día de la Salud Mental.

A corazón abierto, la cantante ha mostrado cómo ha sido el camino hasta llegar a su situación actual: «No me avergüenzo de mis emociones, ni de mi proceso. He sentido muchas veces que no lo hacía bien, casi a diario. Hoy tú puedes sentir que no estás avanzando. Sé más compasiva contigo, lo estás haciendo como puedes ahora, con las herramientas que tienes. Lo importante es seguir intentándolo. No te rindas, porfa. No estás sola. No estás solo. Ten paciencia contigo. Deja de machacarte».

La actriz reflexiona sobre los obstáculos que se ha encontrado a lo largo de estos años y asegura que, aunque hay días malos, lo importante es apoyarse en la gente que te quiere: «Todos cometemos errores. Todos nos caemos. Todos empezamos de cero. Todos lloramos y sufrimos. No te culpabilices. Si no tienes ganas de sonreír, no lo hagas. Si tienes ganas de llorar, llora. No es malo. Libérate de tanta carga y si no puedes tú sola, pide ayuda. Familiares, amigos y profesionales. Alguien te escucha y te quiere. Quiérete, eres un ser excepcional».

«Te quiero persona bonita que me estás leyendo. Un día a la vez. Si hoy no puedes, mañana podrás», finaliza en un mensaje de cariño a sus fans. Desde el pasado 25 se agosto Angy forma parte del elenco de Una terapia integral junto a Antonio Molero, Ester Ortega y César Camino, una obra que se representa en el teatro Figaro de Madrid. Respecto a su situación sentimental, el pasado 14 de febrero confirmó su relación con el también actor Pepe Nufrio. Ambos coincidieron en Málaga en el musical Godspell de Antonio Banderas y la artista aprovechó el día de San Valentín para compartir con sus seguidores su noviazgo.