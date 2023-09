Polémicas palabras de 'Bigote' Arrocet tras la muerte de María Teresa Campos.

No solo políticos, periodistas, compañeros de profesión y representantes del mundo de la cultura han lamentado la muerte de la presentadora María Teresa Campos, a quien han recordado como una leyenda de la televisión y una pionera de este medio. Personas que han estado muy cercanas a ella también han querido mostrar sus condolencias. Este es el caso de 'Bigote' Arrocet, con quien María Teresa mantuvo una relación sentimental de seis años.

Espejo Público ha contactado con él, ya que se encuentra en América, para saber cómo ha reaccionado a esta noticia. «Viví seis años con ella y fui muy feliz. Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca», ha explicado al programa de televisión el argentino.

La expareja se ha enterado de lo sucedido a través de su representante. «Me ha comentado que María Teresa ya no está con nosotros. No estaba muy al tanto sobre su salud. Estoy en el campo y aquí no hay conexión con televisión», ha comentado.

Sin embargo, no todo han sido bonitas palabras hacia la recién fallecida. 'Bigote' Arrocet ha afirmado que en caso de haber tenido una última conversación con María Teresa Campos tras su ruptura, no le habría pedido perdón. «La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí. Yo no a ella porque nunca fue de verdad nada de eso», ha dicho. Estas polémicas palabras han recibido multitud de criticas en las redes sociales mencionando la falta de respeto que ha tenido 'Bigote' en un día como este.