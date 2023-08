Estas son las portadas de la prensa rosa de hoy

Como cada miércoles, las revistas del corazón traen las noticias más llamativas y salseantes de la semana. ¡Hola!, Lecturas, Semana y Diez Minutos consiguen auténticos bombazos que nos dejan boquiabiertos y con ganas de más. Descubre quiénes son las personas protagonistas del momento y estate al tanto de las últimas novedades dentro de la prensa rosa. Si quieres saber más cotilleos te dejamos aquí las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 9 de agosto.

Ana Obregón y Anita en Mallorca, en la portada de la revista ¡Hola!

¡Hola! trae las fotos en exclusiva de un reportaje que muchos estaban esperando: Ana Obregón y su posado veraniego en Mallorca. Pero esta vez ha sido diferente. En la portada vemos a la presentadora con su nieta, Ana Sandra. Ana Obregón sostiene a la bebé en brazos. La actriz ha abierto las puertas de su casa para contar cómo se encuentra en estos momentos. Es el primer verano de la pequeña en la Isla.

Ana Obregón ha confesado que «si no fuera por ella, yo no estaría aquí». Es una niña que le ha devuelto las ganas de vivir tras el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, tras una larga lucha contra el cáncer. Según la actriz, la niña era el último deseo de su hijo, por lo que ella ha querido cumplirlo. Ana Obregón ha recuperado la ilusión por vivir al tener a su pequeña desde hace cuatro meses.

Aitana y Sebastián Yatra, y su esperado beso, en la portada de la revista Diez Minutos

Diez Minutos ha conseguido la imagen que la prensa perseguía desde hace meses. El esperado beso de Aitana y Sebastián Yatra. Nunca han confirmado su relación aunque por redes sociales y algunas declaraciones a los medios de comunicación no dejaban dudas de que están juntos. La catalana y el colombiano han pasado unos días en Ibiza para desconectar.

Tras conocer la ruptura de Aitana con Miguel Bernardeau, los rumores empezaron a circular y un nombre empezó a sonar más de la cuenta: Sebastián Yatra. Siempre han sido muy amigos desde que el cantante fue a Operación Triunfo, la edición que dio el estrellato a Aitana, y desde ahí iniciaron una bonita relación de amistad. Seis años después, el destino o la química ha querido que hayan dado un paso más.

Rodolfo Sancho y el drama en Tailandoa, en la portadas de la revistas Semana y Lecturas

Daniel Sancho Bronchalo, uno de los hijos del reconocido actor español Rodolfo Sancho, se ha convertido en el centro del foco mediático tras haberse declarado culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», dijo en la comisaría de policía de Koh Phangan.

Las revistas Semana y Lecturas se han hecho eco de la estremecedora noticia y han seguido los pasos del padre. Rodolfo Sancho ha viajado hasta Tailandia para reencontrarse con su hijo. Él jamás hubiera imaginado que su hijo mayor cometiera un delito y menos de esta gravedad, según apuntan fuentes cercanas al actor.