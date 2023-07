Rafa Nadal ha compartido este jueves en sus redes sociales una instantánea de sus vacaciones en Grecia junto a su familia: esta es la primera instantánea que el mallorquín publica de su hijo en sus redes sociales. En la imagen aparecen los tres de espaldas y el tenista, que luce una gorra de su academia, sostiene a su hijo en brazos. En el momento, aparecen atravesando el canal de Corinto. Esta vía de agua artificial une el golfo de Corinto con el mar Egeo, abriendo este conducto al transporte marítimo, y separando el Peloponeso del resto de Grecia.

«Por ahora disfrutando el mar y unos días de desconexión total con mi familia», escribía hace unas semanas el propio Nadal. El de Manacor sigue a bordo de su embarcación recorriendo las costas mediterráneas. En su 'segunda casa', la joya náutica 80 Sunreef Power 'Great White', surca el litoral griego acompañado de Mery Perelló, su esposa, y el pequeño Rafa. Según la revista Hola!, «la embarcación, de 28 metros de eslora y 12 de manga, cuenta con un confortable mobiliario en cubierta y tiene cuatro camarotes con capacidad para doce personas. La suite principal se constituye por un dormitorio, escritorio, vestidor, cuarto de baño y balcón retráctil para disfrutar de las mejores vistas.»

En sus historias, también ha compartido un vídeo de las «increíbles» vistas, tal y como lo ha descrito el propio tenista. Unas merecidas vacaciones que han alejado al ganador de 22 Grand Slams de las británicas pistas de Wimbledon. Esta oportunidad le brinda un descanso junto a su familia, con el objetivo de recuperarse para poder volver a esta a punto. Así lo contó en una rueda de prensa antes del verano: «Voy a parar, no voy a entrenar, no estoy para seguir entrenando. De muchos momentos de frustración, hay un momento que hay que ponerle freno. Si no paro, no creo que pueda llegar al año que viene. A ver si el cuerpo se va regenerando».