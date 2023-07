Rauw Alejandro confirma su ruptura con Rosalía: «Por el respeto que le tengo no podía quedarme callado»

El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro confirmó este miércoles en su cuenta de Instagram su separación de la cantante española Rosalía tras casi tres años de relación y negó que el motivo fuera infidelidad. «Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí», comenzó redactando el artista. «Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso», declaró Raúl Alejandro Ocasio, nombre de pila del cantante.

Asimismo, el cantante negó que como los rumores apuntaban, la causa de la ruptura fuera infidelidad: «Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», indicó. Continuó la publicación explicando que se está tomando un espacio «para asimilar todo esto». «Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir», añadió Rauw.

Comunicado en redes sociales.

«Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí», zanjó el artista urbano. Una usuaria en Twitter hizo un hilo en el que daba, supuestamente, las razones de la conclusión de esta relación y, según ella, todo se terminó por una infidelidad. El mensaje de la twittera se hizo viral y, según dijo la mujer, identificada en esta red social como Juliana, Rauw Alejandro sostuvo una relación sexual con una modelo colombiana en México después de un concierto y este habría sido el motivo por el que se acabó su relación con Rosalía.

La noticia tiene conmocionados a todos los fanáticos de ambos artistas, pues en marzo anunciaron su compromiso para contraer matrimonio. La española y el puertorriqueño, ambos de 30 años, hicieron público su noviazgo en sus redes sociales en septiembre de 2021. En el videoclip de Beso —publicado el 24 de marzo y que cuenta con más de 95 millones de visualizaciones— mostraron cómo fue el momento de la pedida de mano. La artista catalana acaba de finalizar su gira Motomami, momento en el que ha querido agradecer el apoyo recibido. «Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo».