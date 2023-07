Shakira, vuelve a la Fórmula 1 para apoyar a Lewis Hamilton

Tras la última vez que vimos aparecer a Shakira junto a Lewis Hamilton cenando en un conocido restaurante de Miami y durante el Gran Premio de Fórmula Uno en Montmeló, se repite el acercamiento pero esta vez en Inglaterra. Es un hecho que la cantante se está convirtiendo en una de las celebridades habituales en el paddock. Después de haber asistido a varias carreras entre ellas las de Miami y Barcelona, también se ha dejado ver en el Gran Premio Silverstone.

El revuelo empezó cuándo se vio a la cantante en el palco VIP durante las últimas vueltas, aunque siempre ha mantenido las distancias con el piloto británico. Los fans e interesados estuvieron pendientes de si la cantante se encontraba en el box de Mercedes, pero no hubo suerte. La pareja mediática sigue evitando aparecer juntos aunque la revista People desveló que mantienen una relación sentimental.

Por otro lado, fueron muchos los aficionados más ortodoxos de la Fórmula 1 quienes expresar un cierto rechazo hacia la cantante, puesto que durante la transmisión de la carrera por televisión se enfocó al palco en el que estaba situada Shakira y se vio como no hacía ni caso a la carrera.

Un fan bastante molestó puso un tweet que se viralizó, expresando que no era adecuado enfocar a dos personas sentadas en el palco que no estaban atentos al transcurso de la carrera. ¿En qué momento la FOM cree adecuado enfocar a dos VIPs que no están prestando la más mínima atención a la carrera?, se preguntaba el aficionado.

Shakira es captada en la escudería de Mercedes disfrutando de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de la Formula 1 en Silverstone, donde Lewis Hamilton quedó de tercero. ¿Sospechoso? ¡Te leemos! #Hamilton #Shakira pic.twitter.com/XljQBW6XCx — Desenfoque RD (@DesenfoqueRD) July 9, 2023

Todo el mundo estuvo esperando al final de la carrera para captar a la supuesta pareja junta, pero tampoco hubo resultados para responder ante nuestras preguntas, ya que no conseguimos ver la esperada imagen de Shakira y Lewis Hamilton juntos.