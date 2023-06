La presentadora, actriz y escritora Patricia Conde realizó una escapada a Mallorca durante el fin de semana pasado, junto a su hijo Lucas, fruto de su matrimonio con el empresario mallorquín Carlos Seguí, para disfrutar de unos días de paz.

Patricia Conde, que está inmersa en numerosos proyectos profesionales, aprovechó la breve estancia en la Isla para desconectar y pasear como una turista más por el Port de Pollença. Además, según ha publicado en sus redes sociales, la presentadora también estuvo en la playa de Alcúdia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Conde (@paticonde)

La exconcursante de Masterchef, pese a sus polémicas declaraciones sobre el reality culinario, volverá a Televisión Española para presentar un nuevo concurso. En concreto, el formato que presentará es una adaptación del formato británico A leage of Their Own.