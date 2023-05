La crisis por quedarse sin vestido de novia a menos de dos meses para la boda no le ha durado mucho a Tamara Falcó. Ha pasado menos de una semana desde que Sophie et Voilà rompió su contrato con la marquesa de Griñón y en este tiempo las ofertas de otras firmas no han dejado de tocar a su puerta. A pesar de esto, Tamara no ha tardado en tomar una decisión y irá caminando al altar con una firma de confianza para ella: Carolina Herrera.