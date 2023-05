Continúa la preocupación con Camilo Blanes: fotos medio desnudo y 'caos' en su casa

Camilo Blanes hace saltar todas las alarmas. El hijo de Camilo Sesto vuelve a angustiar a sus seguidores y a su entorno más cercano. En las últimas horas ha compartido diferentes imágenes que hacen ver el aspecto desmejorado del joven y su preocupante estado de salud. Además de una noche loca frenética en la madrugada del miércoles al jueves, Camilín, de 38 años, ha decidido eliminar todo rastro de su pasado en sus redes sociales.

Casi cuatro años después del fallecimiento del cantautor Camilo Sesto, su hijo, vuelve a estar en el foco mediático. Hace una semana, Camilín publicó una serie de 'selfies' en las cuales se puede ver el deterioro del joven. Unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie. Ahora, siete días más tarde, el temor por su estado de salud va en aumento y no es para menos. En las últimas horas, Camilín ha decidido dar un giro a su vida. El joven ha dado el paso de cambiar su cuenta de Instagram y borrar toda huella de suu pasado. En su cuenta ya no aparece el nombre de Camilo Blanes oficial en Instagram. Ahora ha pasado a llamarse @shelaw123 y autodenominándose como 'creador de vídeos'.

También ha eliminado cualquier rastro que tenga que ver con el Camilín de antes. Las imágenes de él con su pelo corto negro y sus anteriores looks han desaparecido. Ahora el hijo de Camilo Sesto ha apostado por el rojo. Tanto su peluca corta como la luz de su casa es de ese color. Un total de siete imágenes que dejan entrever, además, el desorden de su casa. En las instantáneas se puede apreciar ropa sucia amontonada y elementos acumulados por la encimera, suelo o sofá de su domicilio. La casa que heredó de su padre ahora se encuentra en muy mal estado.

Desde que muriera su progenitor, Camilín siempre ha estado en el punto de mira por sus malos hábitos. Cabe recordar que la madre de Camilín aseguró en el programa Fiesta de Telecinco, que estaba «completamente destrozada por ver a su hijo así». «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», aseguraba en una carta que mandó a Marisa Martín Blázquez.

«Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar con él. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil», decía en la misiva. En este sentido, la madre de Camilín explicó que su hijo no entiende el revuelo que han causado sus imágenes subidas a Instagram y considera que no hay nada malo en ellas. Mientras tanto, Camilín, no ha querido pronunciarse al respecto. Ajeno a la polémica, el joven luce ropa corta y posa semidesnudo en casa.