Desde que se supo que Ana Obregón había decidido tener una hija/nieta por gestación subrogada para cumplir uno de los últimos deseos de su hijo, Aless Lequio, que falleció hace casi tres años, la actriz y presentadora ha estado en el centro de la polémica. A pesar de esto, parece importarle poco lo que se diga y continua en Miami, lejos de todos los debates que se están generando y que no solo han llegado a la televisión o a la prensa rosa, sino que ha transcendido al ámbito político.

En la misiva, Obregón explica que en estos momentos la fundación ya está salvando vidas; que el «maravilloso libro que no pudiste terminar (El chico de las musarañas)» ya está en la segunda edición «y aún no ha salido a la venta y que su hija le ha robado el corazón y ha hecho que cambie «lágrimas por pañales». «Cuando la abrazo es como si volviera a abrazarte a ti, y esa sensación solamente la puede entender una madre o un padre que han perdido un hijo».

En este punto, Ana dice que espera «no haberle defraudado como madre». «Eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija, el amor de mi vida en la tierra», acaba diciendo. En la publicación se pueden ver diversas fotos de su hijo desde que era pequeño hasta la edad adulta y después fotos de los dos en diferentes escenarios.

Alessandro Lequio habla del testamento ológrafo

A pesar de que se ha intentado mantener al margen, Alessandro Lequio no ha podido evitar este jueves hablar sobre uno de los temas que podrían complicar la vuelta de Ana Obregón con la niña. Aunque ha evitado responder a las preguntas de carácter personal, Lequio ha matizado un punto que Ana Obregón dijo en la entrevista que le hicieron en la revista Hola. «Un testamento ológrafo es un documento escrito a puño y letra por el propio testador. Yo en ningún momento he dicho que no existiera el documento, simplemente he dicho que se equivoca ella al explicarlo, nada más».