Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, románticas vacaciones en Mallorca

Chenoa y su marido, Miguel Sánchez Encinas, se encuentra en Mallorca disfrutando de las vacaciones de Pascua. La pareja ha paseado la mañana de este viernes junto al mar y, además, ha disfrutado de los primeros rayos de sol en la playa de Portals. La propia cantante ha compartido unas imágenes en sus redes sociales en las que aparece muy sonriente jugando con un perro salchicha. Para la ocasión la artista ha escogido una sudadera gris y un vaquero amplio, una opción cómoda para esta jornada festiva. Eso sí, Chenoa ha preferido no compartir ninguna instantánea con su esposo, que se escondía tras el objetivo.

El matrimonio se dio el 'sí, quiero' el pasado 17 de junio en una ceremonia íntima celebrada en la finca Comassema. La revista ¡Hola! cubrió en exclusiva este evento al que asistieron rostros tan conocidos como Àngel Llàcer, Carlos Latre, Manuel Fuentes y los exconcursantes de Operación Triunfo y amigos de la artista Geno, Gisela, Alejandro Parreño, Soraya y Natalia. Aunque no suele hablar de su vida privada, el pasado mes de octubre Chenoa se sinceró en El Hormiguero y recordó cómo fueron sus inicios con Miguel.

«Estábamos en una cena de amigos y él entró y me gustó la voz. Cuando le vi dije '¿perdona?'. Lo habían sentado enfrente de mí y le puse el papel al lado para que se sentara. Claro que le tiré la caña y le dije que vivía al lado que me llevara a mi casa», confesó a Pablo Motos. Aunque fue ella la que dio el primer paso, explicó que tardaron un tiempo en darse su primer beso: «A mí me da mucha vergüenza y para eso soy muy lenta». Tras esa noche, quedaron para tomar un café y le comentó que había visto Anatomía de Grey: «Le dije que sabía mucho de temas médicos por ver la serie. Y cuando le expliqué que sabía lo que era 'cauterizar' me contó que ya no se decía así, que era 'un toque'».