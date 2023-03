Todos los detalles de la nueva ilusión de Ana Obregón: desde el nombre de su hija a la procedencia del óvulo

Nuevas informaciones sobre Ana Obregón y su hija. Desde el momento de la publicación de la portada de ¡Hola! en la que se podía ver a la actriz con la pequeña a la salida de un hospital de Miami, los programas y la prensa del corazón han comenzado a investigar para conocer más detalles sobre el proceso de gestación subrogada. Hasta la fecha la actriz únicamente ha hecho una publicación en Instagram en la que asegura que ha «vuelto a vivir» y que «ya nunca volverá a estar sola». El dato que sí ha trascendido es que la pequeña se llama Ana, igual que su madre y su abuela.

Por su parte Alessandro Lecquio dio este miércoles detalles sobre el nacimiento de la bebé y la procedencia de los óvulos en El programa de Ana Rosa: «Ana está en una habitación al lado, el niño nace y se lo dan a Ana». Momento en el que Joaquín Prat preguntó: «O sea, ¿desde el mismo momento en el que se le corta a la criatura el cordón umbilical?». Entonces el colaborador apuntó: «Depende de la elección de las dos, si la gestante no quiere tener contacto con el niño, no lo tiene, es una cuestión que se acuerda entre ellos. La gestante no es la madre, la madre es otra». «¿Quién es la madre?», quiso saber el presentador, momento en el que el italiano señaló que la donante del óvulo es «otra persona».

Historia publicada este jueves por Ana Obregón.

Tan solo 25 horas después Lecquio ha criticado duramente al entorno de la actriz: «Cristina Tárrega hace tres semanas me pregunta: 'oye, ¿tú sabes algo?'. ¡Ella lo sabía porque alguien se lo había contado! Ahora todos dicen que no sabían nada, ¡por favor, que dejen de mentir ellos!... es que me hacen una gracia». A las pocas horas la propia Ana ha querido aclarar en sus redes sociales que ni Susana Uribarri ni Raúl Castillo sabían nada del embarazo. Respecto a los planes de la presentadora los próximos meses, la revista Semana publica este jueves que Ana permanecerá en Estados Unidos «el tiempo que sea suficiente» antes de regresar a España y que «está muy bien asesorada y el proceso de gestación subrogada se ha realizado con todas las garantías».