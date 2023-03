El rumor sobre la paternidad de la hija de Ana Obregón

El nacimiento de la hija de Ana Obregón ha causado un gran revuelo tanto en la opinión pública como en el debate político. Este miércoles la revista ¡Hola! publicaba en su portada las imágenes de la actriz con la pequeña, nacida por gestación subrogada, mientras salían de un hospital de Miami. Desde ese momento son muchas las dudas que han surgido en torno a esta noticia y una de las preguntas más repetidas es: ¿Quién es el padre de la pequeña?

La periodista Pilar Eyre ha sido una de las primeras en hablar sobre el posible donante: «Hay un rumor, el donante a lo mejor era alguien muy especial del que Ana quería tener un descendiente», ha indicado este miércoles en el programa Tot es mou de TV3. Además, ha asegurado que entiende a la presentadora: «Cuando tu hijo ha muerto y tienes la posibilidad de tener un hijo de tu hijo, a lo mejor esto está por encima de todo. No lo sé. Yo la entiendo, no quiero meterme con ella».

🔴 Ana Obregón, mare als 68 anys. Ha tingut una filla per gestació subrogada als Estats Units

Pilar Eyre (@pilareyre): «Quan ahir es va filtrar la notícia em vaig sentir molt desconcertada. No sabia expressar bé el que sentia» #TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/zcMtqHhEpp pic.twitter.com/WNZ6v0PopJ — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) March 29, 2023

Por su parte Kiko Hernández ha revelado en Sálvame que, tras el fallecimiento de Aless, tanto Ana como Alessandro Lecquio le pidieron información sobre el proceso de gestación subrogada: «Yo sabía la noticia, desde que fallece su hijo. Al cabo de las tres semanas, Alessandro a través de una persona quiere saber cómo he hecho yo el proceso, dónde he acudido yo a hacer el proceso y bueno, información». También ha explicado que no había dado la noticia porque era un tema muy personal.

Kiko Hernández ha confesado en plató que ya era conocedor de la noticia desde hace mucho tiempo 💥 #yoveosálvame https://t.co/nI6F0JWoJJ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 29, 2023

«Lecquio no solamente se pone en contacto conmigo si no que ayuda a Ana Obregón en toda la gestión. Yo creo que lo habrán discutido. Es importante el tiempo, hablo de tres, cuatro semanas después de fallecer su hijo. A las cuatro semanas, yo creo que no te puedes poner a buscar la posibilidad de buscar una gestación subrogada, me parece que el proceso no se ha llevado bien, creo, es mi opinión», ha detallado el colaborador de Telecinco.

Por el momento Ana Obregón se mantiene al margen y lo único que ha hecho ha sido publicar en su Instagram una imagen de la portada acompañada por el texto: «Nos pillaron. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir». Hay que tener en cuanta que la gestación subrogada está prohibida en España, pero es legal en Estados Unidos. Es más, muchos usuarios han culpado a la bióloga en redes sociales de «comprar» a su hija y de «aprovecharse de la extrema necesidad de una mujer pobre».