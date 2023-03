Ana Obregón ha anunciado este miércoles la noticia de su maternidad a los 68 años por gestación subrogada en Miami. Tras dar este giro radical a su vida, la artista ha dicho sus primeras palabras tras salir del hospital junto a la pequeña. «Nos pillaron. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR». Estas palabras muestran la felicidad que está viviendo en estos momentos, tras un tiempo en el que ha estado de duelo por la pérdida de su hijo Aless a causa del cáncer.

A pesar de que la artista parece haber encontrado un nuevo sentido para seguir adelante, la noticia ha abierto de nuevo el debate sobre la gestación subrogada, prohibida en España pero legal en Estados Unidos. Muchos han culpado a la actriz de «comprar» a su hija y de «aprovecharse de la extrema necesidad de una mujer pobre», como se puede leer en algunos de los comentarios en Twitter, donde ha sido tendencia desde primera hora de esta mañana. A pesar de las críticas, Obregón también ha tenido apoyo de mucha gente, que la ha felicitado por su nueva maternidad.

Pero las redes no ha sido el único sitio en el que se ha hablado del tema, ya que ha llegado al Congreso de los Diputados. «Nunca se olviden de las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. No se olviden de que es un práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres», ha sentenciado Montero en declaraciones a los medios a la salida del Congreso.

En este contexto, ha advertido de que las mujeres que dan a luz por gestación subrogada son «mujeres precarias» que están «en una situación de pobreza y de absoluta precariedad». «Está regulado, es una práctica que no es legal, también está prohibida su publicidad y la nueva ley lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres», ha insistido Montero.