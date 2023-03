Gestación subrogada en Mallorca: los casos más sonados

El anuncio de que Ana Obregón ha sido madre a los 68 años por gestación subrogada en Miami ha hecho correr ríos de tinta sobre esta práctica, defendida por muchos y vilipendiada por tantos otros. La gestación subrogada es un método de reproducción asistida caracterizado porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo, sino el de otra persona o pareja. El caso de la conocida presentadora nos lleva a recordar otros casos de gestación subrogada que han tenido Mallorca como escenario.

Nadie olvida el caso de una pareja gay mallorquina que en 2014 vivió toda una odisea en Tailandia. Radicados en Sóller, la pareja, que por entonces no tenía mas de 30 años, decidió tener familia. Para eso buscaron óvulos de una misma mujer nórdica y contrataron dos madres de alquiler en Tailandia, donde en aquel momento esta práctica era alegal. La idea era tener un hijo cada uno. Los problemas acababan de comenzar para la pareja. A los cinco meses descubrieron que no serían dos sino cinco hijos: dos con el ADN de uno y tres bebés del otro.

Con lo que no contó esta pareja es que el vacío legal que pesaba sobre los vientres de alquiler les impediría salir de Tailandia con sus hijos. Sus familias tuvieron que trasladarse hasta allí para ayudar a los jóvenes padres que, además, se habían distanciado y hacían vida por separado. La odisea fue larga, pero pudieron regresar a Mallorca. Cada uno se quedó con sus hijos, viven su vida por separado y jamás han ofrecido una entrevista. Los cinco bebés tienen las nacionalidades tailandesa y española. Y cuando alcancen la mayoría de edad decidirán con cuál se quedan.

La mallorquina Margarita y su pareja, residentes en el Raiguer, fueron los segundos españoles en solicitar una gestación subrogada en el extranjero en 2010, con tan solo diez días de diferencia con el matrimonio pionero. En aquel momento no tuvieron muchos problemas. Todo el proceso fue rápido e incluso consiguieron el pasaporte de su hijo recién nacido en noviembre de 2011. En ese momento era obligatorio acreditar la genética del padre para inscribir al menor en España y la otra parte, en este caso la madre, procedería luego a adoptar a su hijo biológico. Por eso, este matrimonio mallorquín accedió ocho años más tarde, en 2019, a solicitar otra gestación subrogada.

El menorquín 'Torito' en una foto de archivo.

No hay que olvidar al presentador menorquín Enrique Jiménez Martínez, más conocido como 'Torito'. En 2016 anunció que había sido padre junto a su pareja de un niño, al que llamaron Nathan, por gestación subrogada en Estados Unidos. Los ataques en redes sociales no se hicieron esperar, y el colaborador televisivo no tuvo reparos en responder a los ataques en su cuenta personal de Twitter.