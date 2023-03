Ana Obregón, madre de una niña por gestación subrogada

Ana Obregón ha vuelto a ser madre. La actriz ha tenido una hija por gestación subrogada, tal y como ha informado este miércoles en exclusiva ¡Hola! La revista ha publicado las imágenes de la artista, de 68 años, con la pequeña en brazos mientras salía de un hospital de Miami. El medio explica que el embarazo se produjo en junio de 2022 y que todo su entorno era conocedor de la noticia, incluso Alessandro Lequio, padre de su hijo Aless. La presentadora ha vivido unos años complicados tras la pérdida de su hijo Aless Lequio, fallecido en mayo de 2020 a causa de un cáncer, fecha desde la que únicamente viste de color blanco o negro.

A este duro momento se suma el fallecimiento el pasado mes de septiembre de su padre, Antonio García, y el de su madre, Ana Obregón, en mayo de 2021. La propia Ana reflexionó con su amigo Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya sobre la vida: «La cantidad de veces que he sido feliz y no lo sabía. La cantidad de veces que me he quejado de idioteces, de quejica, cuando lo único importante que hay como decía mi hijo, en un post que no terminó de escribir, es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres. Al final es lo que te llevas. Colecciona momentos, no cosas. Colecciona momentos porque eso es lo que te llevas».

Tras la muerte de su progenitor, una persona muy cercana a la actriz ya expresó su preocupación por Ana en la revista Semana: «No sabemos cómo le va a afectar la muerte de su padre. Claro que sabía qué esto era cuestión de tiempo, pero su padre era ahora mismo su único incentivo para el día a día. Tememos cómo puede responder a este nuevo palo. Ella es muy fuerte, pero son muchas muertes en poco tiempo y de las personas más queridas que puedes tener. No vamos a dejarla sola». Ahora, con el nacimiento de su hija y su regreso a la televisión afronta una nueva etapa. Además, el 19 de abril se pondrá a la venta El chico de las musarañas, el libro que empezó su hijo y que ella misma terminó.