María Pombo confirma su embarazo tras filtrarlo en 'La Resistencia': «Me arrepiento mucho»

María Pombo está embarazada. La influencer lo ha anunciado a través de sus redes sociales aunque ella misma ya adelantó esta noticia en La Resistencia sin querer. El pasado noviembre visitó el programa presentado por David Broncano y en un momento dado cometió un desliz: reveló de manera involuntaria que sería mamá de nuevo. Ahora, María ha dado el paso de contar lo sucedido a sus seguidores desde Instagram y contar en primera persona cómo ha vivido esto en este trimestre.

«Bebé número dos en el horno», así ha empezado sus historias. «Estoy tan contenta y tan feliz de contarlo, y hablarlo con vosotros», ha asegurado la creadora de contenido. A pesar de la buena noticia, María ha aprovechado la ocasión para expresar sus sentimientos: «Sé que era un secreto a voces, lo sabía muchísima gente. Fui yo quien lo filtró sin querer. Me arrepiento tanto de ese día». La influencer ha agradecido las muestras de apoyo durante su primer trimestre de embarazo: «a los que ya lo sabíais, pero no me preguntásteis por respeto, gracias. También a las personas que me habéis mandado mensajes tan respetuosos -ya sea familiares, amigos o seguidores- lo necesitaba mucho».

Y es que en una entrevista en el late night de David Broncano no dudó en mostrarle el contenido de su smartphone, desde los mensajes que intercambia con sus amigas de la farándula contempránea, como Laura Escanes, Marta Lozano o Duleida, a las fotografías de sus galería. Pero los seguidores de la influencer cazan al vuelo cualquier cosa que llame la atención de los famosos, y analizando al detalle, cayeron en la cuenta de que, entre ellas, había una fotografía de un test de embarazo positivo, un selfie de Pombo con cara de felicidad y una serie de fotos luciendo tripa.

Aún así María asegura que «es la noticia de mi vida». Ella y su marido, Pablo Castellanos, siempre han contado a los medios y a sus seguidores que quieren formar una gran familia y así lo dicho en Instagram: «Se multiplica el amor. Por fin, un hermanito para Martín». Además de esto, María se ha abierto con sus followers y ha expresado lo que ha aprendido estos meses de su 'error': «he aprendido a gestionar el contar esta noticia sin ninguna presión sabiendo que todo el mundo lo sabía. He sabido gestionar mis emociones y deciurlo cuando yo estaba preparada. Estoy tan feliz que podría llorar».

No solo ha publicado unas historias en Instagram sino también ha querido dejar una publicación para el recuerdo en el que da la buena noticia a su marido. Durante el vídeo se ve como Martín, de tan solo dos años, va corriendo hacia su padre con el test: «no abras los ojos, Martín te tiene que dar una buena noticia». Pablo, ojiplático, no dice nada y se queda mirando el predictor.