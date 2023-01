Ivana Icardi revela que intentaron abusar de ella: «Me desperté en una playa»

Ivana Icardi se ha sincerado una semana más con sus seguidores en su canal de Mtmad. La influencer, que reside en Palma, ha recordado uno de los momentos más complicados de su vida y es que, tal y como ha explicado, intentaron abusar de ella cuando tenía 14 años, en el año 2009. La expareja de Hugo Sierra ha detallado en un vídeo que todo ocurrió durante los carnavales de su pueblo: «Era de las primeras veces que salía y no puse mucha cautela ni precaución, ni aún diciéndotelo tu madre, porque a esa edad tampoco haces mucho caso. A mí en esas fiestas me drogaron. Mis amigos tuvieron que llamar a la ambulancia. Ni siquiera había bebido tanto como para estar en el estado en el que estaba».

La argentina, además, ha criticado el comportamiento de algunos hombres: «En mi cabeza no cabe cómo, estando borracha, porque estas cosas siempre pasan a las chicas cuando están borrachas, hacen esas cosas y les da realmente ganas de tener relaciones, tocar o besarse con una persona que no está en ese momento en sus totales capacidades». Icardi ha lamentado que hace poco vivió a vivir una situación similar, tras acudir a un concierto de Anuel AA: «Hubo hombres que se aprovecharon de la situación. Me desperté en una playa, en un paseo, perdí totalmente el control y por lo que me enteré hombres se aprovecharon de la situación. Tenía un vuelo a otra Isla, a Tenerife. No era una borrachera, era ida. Esa noche me robaron el móvil y perdí mi cartera».

Unas duras experiencias que han marcado a la modelo: «Siempre me he sentido súper culpable después de que me pasan estas cosas. Es algo que me frustra mucho, tener que estar todo el rato cuidándome, después cuando te pasan estas cosas te sientes sucia y al final tampoco es todo tan culpa tuya. Seguimos viviendo en esta sociedad en la que todavía falta mucho respeto», ha lamentado. Pero esta no es la única vivencia complicada que la argentina ha compartido en sus redes sociales, ya que hace tan solo dos meses recordó la incómoda situación que vivió con un hombre en un aeropuerto.

Ivana reside en Mallorca desde hace casi dos años. La influencer se mudó a la Isla cuando comenzó su relación con Hugo Sierra, al que conoció en el programa Supervivientes. En el mes de agosto de 2021 nació su hija en común, la pequeña Giorgia, y siete meses después la pareja decidió poner punto y final a su relación. El uruguayo tiene otros dos hijos: una niña fruto de su primer matrimonio y Martín, el pequeño que tuvo con Adara Molinero.