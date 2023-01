La familia Fernández-Navarro vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que la relación entre Joaquín 'El prestamista' y su hijo no pasa por su mejor momento. El ingreso en la UCI de su madre, Loli Navarro, y las supuestas deslealtades del patriarca de la familia ha desatado la ira de uno sus hijos. Fali confiesa que ya no puede más y ha cargado duramente contra su padre: «Si él no me respeta, yo tampoco». El audio se ha reproducido en Fiesta, el programa de las tardes de Telecinco de los fines de semana.

Mediante unos audios, Fali asegura que ya no se habla con él a raíz del ingreso en la UCI de Loli en octubre del año pasado. La mujer de 'El prestamista' se sometió a una operación estética en Turquía. Según contó su marido en el programa Sálvame, Loli tuvo que ser entubada tras someterse a una liposucción y una operación de abdomen que se complicó. Joaquín compartió en el programa de Jorge Javier Vázquez que su mujer tuvo que volver a entrar en quirófano de urgencia tras la primera operación, ya que no podía respirar, debatiéndose entre la vida y la muerte. Finalmente, todo quedó en un susto. El hijo de Joaquín 'el prestamista', contra su padre: "No le voy a respetar" https://t.co/EFvYUpIF61 — Telecinco (@telecincoes) January 8, 2023 Sin embargo, Fali ha recriminado la actitud que ha tenido con su madre Loli durante todo este tiempo. Según él al día siguiente de la operación, Joaquín se fue de Turquía a Sevilla dejando sola a Loli: «estaba hablando todo el día con las televisiones, con las queridas...». «Si un marido tiene a su mujer que se está muriendo, se olvida del móvil y se olvida de todo. Se queda en el quirófano llorando por ella, y acudiendo a sus hijos, cosa que él no ha hecho», ha asegurado a un colaborador del programa. Fali ha reconocido que fue él, junto a su otro hermano, Kiki, quienes echaron a su padre por las supuestas deslealtades: «Estamos muy dolidos y hartos. No es solo una querida, tiene dos».