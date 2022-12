Amber Heard quería desaparecer tras su polémico juicio contra Johnny Depp este año. La mega estrella de Hollywood de Estados Unidos alquiló una casa en Costix, pero lo hizo bajo el nombre de 'Martha Jane Cannary'. Conocida como Calamity Jane o Juana Calamidad, fue una defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, famosa por haber luchado contra los amerindios. Con este pseudónimo la actriz buscó pasar desapercibida en Mallorca y se especula con que podría comprar una casa en la isla.

A finales del mes de septiembre el portal digital digital TMZ mostró algunas imágenes de la actriz paseando junto su hija Oonagh Paige Heard y Bianca, una de sus amigas. Los vecinos de Costitx, que reconocieron a su nueva inquilina, vieron su tranquilidad alterada por las fotografías de los paparazis, que querían hacer eco de la vida de Amber Heard en Mallorca. Eso sí, la artista ha optado por un perfil bajo en sus redes sociales y apenas ha compartido instantáneas de su estancia veraniega. La actriz pidió respeto a los medios de comunicación e intentó adaptarse y conocer más la cultura y tradiciones de la Isla, donde ha hecho buenas amistades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amber Heard (@amberheard)

A principios de este mes de diciembre Amber ha apelado oficialmente el fallo por el que fue condenada por un delito de difamación cometido contra Depp, al que concedió una indemnización millonaria. Según informaba Los Ángeles Times, el equipo de abogados de la actriz cree que se produjeron numerosos errores durante el juicio, como el hecho de que la vista se celebrara en Virginia y que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre Heard y algunos médicos. El protagonista de la saga Piratas del Caribe (Pirates of the Caribbean) acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post.