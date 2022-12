Cansada de las mentiras de Jorge Pérez, Alba Carrillo ha decidido contar este jueves «toda la verdad» sobre su encuentro con el ex guardia civil en la cena de empresa de Unicorn. La colaboradora ha confesado a Joaquín Prat en Ya es mediodía que hubo más que besos y que «la tensión sexual está resuelta». «Dos personas no se acuestan si una no quiere, dos personas no se besan si una no quiere. Él quería estar conmigo a solas y yo con él», ha asegurado. La modelo, además, ha indicado que se ha sentido muy molesta por la actitud de Jorge y su mujer, Alicia: «Lo que me molesta es que han hecho unos comunicados "nuestra familia, somos seres de luz..." y me dejan a mí de mala ¿Qué pasa con mi familia?».

Noticias relacionadas Un vídeo destapa la infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carrillo «Si su mujer sabía todo ¿Por qué nos deja Jorge mentir a Marta y a mí? Dime que tu mujer lo sabe y no me dejes quedar mal a mí», ha criticado. Este miércoles Marta López reconoció en Sálvame que Alba y Jorge terminaron la noche de la fiesta en su casa, desmintiendo así la versión de Pérez. El ganador de Supervivientes fue pillado el pasado fin de semana en plena infidelidad a su mujer. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 7 de agosto del año 2010, y tiene cuatro hijos en común. Alba Carrillo deja desnudo a Jorge Pérez #yoveosálvame pic.twitter.com/GbhqePCz69 — Rafael García López 🇪🇸⚽🇪🇸 (@RafaelGarciaLAF) December 1, 2022 Tras la emisión de las imágenes, grabadas por otros asistentes a la fiesta, Jorge aseguró que «quiere recuperar a su mujer y que está hundido». Aunque en un primer momento su versión apuntaba a que únicamente había sido un tonteo de una noche, la nueva versión de Carrillo puede hacer peligrar la relación. Alicia se ganó el cariño del público como defensora de su marido en el reality de Telecinco y a través de su Instagram ha agradecido el cariño que ha recibido: «Os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja un poco de fuerzas. Gracias de corazón».